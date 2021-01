Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, ha asegurado sobre la retirada de la UME que "no hemos pedido la retirada de la UME pero me consta su disponibilidad para seguir trabajando. En Madrid no sobra nadie, tenemos que superar tema partidos. La UME ha hecho un gran trabajo en Madrid".

La Comunidad de Madrid ha decidido desescalar su Plan de Emergencias, pasando del nivel 2 al nivel 1 de alerta, lo que supone que "decide no utilizar los medios del Estado", incluidos los de la Unidad Militar de Emergencias (UME), para los trabajos de recuperación tras el temporal Filomena y la ola de frío, indica el Ministerio del Interior en un comunicado.

Preocupa la retirada de la UME cuando se avecina un tren de borrascas. Hay que retirar nieve y ramas de 404 puntos críticos. El Ayuntamiento de Madrid dedica 320 operarios y 20 máquinas para destaponar sumideros y revisar los 29 túneles municipales antes de mañana. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, ha afirmado que "hay que ser especialmente creativos. Han venido las brigadas de extinción de incendios trabajando en Madrid. Tenemos que colaborar todos".

En cuanto a la apertura de los colegios en Madrid la vicealcaldesa madrileña ha confirmado que "podemos garantizar que abrirán aquellos que sean seguros. Los que comprometan la seguridad, se prioriza la seguridad. Hay que ver los desperfectos. Los niños tienen que seguir con la normalidad. El teletrabajo y la conciliación es una entelequia. Hay 8 colegios con desperfectos. Ya ha pasado una semana y hemos hecho un esfuerzo enorme".

Begoña Villacís, vicealcaldesa madrileña, ha afirmado que "Madrid no está como debería estar. Tengo que pedir disculpas a la gente. Estamos tratando de coordinarnos pero es el momento de ser humildes, no había protocolos. A mí me gustaría que estuviera mucho mejor de como está".

Otra de la cuestiones a las que ha respondido Villacís ha sido el cierre de la hostelería."Han soportado toda la pandemia, se han comido todos sus ahorros. Necesitan ayudas directas. Madrid y España está a la cola en ayudas directas. Nos dicen que no aguantan".