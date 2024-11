Bárbara Rey, indignada por una publicación sobre su salud, y Alonso Caparrós desvela los porqués: "Aquí hay una guerra"

Barbara Rey volvía a ser portada de una revista, sin embargo esto no suponía ni mucho menos ninguna alegría para popular la actriz y vedette.

El miércoles salían a la luz unas fotografías realizadas por el paparazzi y colaborador de Espejo Público, Raúl 'Aplausito' García. En estas imágenes la protagonista era Bárbara Rey, difícilmente reconocible dado que se ocultaba tras una mascarilla y una ceñida capucha.

¿Qué ocultaba Bárbara?

Según el propio fotógrafo, el motivo de Bárbara para intentar pasar desapercibida no sería otro más que esconder las secuelas de una operación estética. 'Aplausito' explicaba que en unas de las fotos se podía apreciar una faja mentora, supuestamente empleada después de una intervención estética facial.

"Algo de aquí se ha tenido que hacer", aseguraba Raúl al mismo tiempo que señalaba la parte inferior de su cara.

Al percatarse que se hablaba de ella y de sus posibles retoques, Bárbara se ponía en contacto en directo con Espejo Público el miércoles para negar haberse sometido a ninguna cirugía: "Yo no me he operado. Lo poquito que me he hecho en el cuello está en Instagram. Ni me he hecho un lifting, ni me he operadolosojos, ni me he operado de nada".

"Llena de puntos"

"Tengo que darle gracias a Dios por ese don que me ha dado de, en cuatro días, estar así"

'Aplausito' insistía en defender su versión, pero la mañana de este jueves Bárbara Rey era localizada por la prensa y se despachaba a gusto. Esta vez con toda la cara perfectamente visible, sin aparentes signos de cicatrices ni hinchazones. Al ser preguntada por cómo se encontraba respondía con un sarcasmo: "Llena de puntos, ¿no lo veis? Y llena de hematomas por todos los sitios".

"Ni cicatrices ni puntos"

La popular actriz y presentadora de televisión, en otra época, justificaba sus declaraciones mostrando que no tenía ni marcas, ni cicatrices o suturas.

Aunque aseguraba estar "muy bien", según iba hablando parecía cambiar su humor y exclamaba: "¡Pero si no me he hecho nada, joder!".

¿Informaciones falsas?

"Yo tengo la misma cara que siempre"

"Un lifting, ojos, bolsas... Y yo no sé cuántas cosas más", seguía explayándose Barbara. Decía también que a lo largo de este años se han publicado numerosas mentiras sobre ella y supuestos tratamientos de medicina estética: "A ver cuántas mentiras se van a inventar sobre mí. Esta es una más de las muchísimas que han dicho".

Por último explica que le resulta indiferente reconocer este tipo de hechos de ser así: "A mi me da exactamente igual".

Los porqués de la batalla informativa

Alonso Caparrós daba explicaciones a cerca de las verdaderas razones de las negaciones de Bárbara. Todo se relacionaría con la revista en concreto que sacaba a la luz la información: "Aquí hay una guerra con 'Lecturas'. Porque 'Lecturas' ha apoyado mucho el relato de Ángel Cristo (Jr.), ha criticado a Bárbara, y Bárbara no lo perdona".

¡Llamadas sorpresa!

Al conocer que el programa abordaba la polémica, el paparazzi llamaba para explicar su versión, y sorprendentemente la misma Bárbara Rey se ponía en contacto con Espejo Público e intervenía dando sus explicaciones y desacreditando las contrarias.

