Barbacid: "Siempre va a haber cáncer pero eso no quiere decir que nos tengamos que morir por eso"

Mariano Barbacid, jefe del grupo de oncología experimental del centro nacional de investigaciones oncológicas, bioquímico y protagonista del documental 'El camino inverso' se toma este martes Un café con Susanna.

Reconoce que las últimas semanas hemos asistido a progresos importantes sobre la investigación del cáncer. El equipo del investigador Eduard Batlle ha hallado las células que causan la metástasis en el caso del cáncer de colon. Eduard Batlle es uno de los grandes científicos sobre cáncer y espera Barracid que en un plazo corto este descubrimiento pueda llegar al paciente,

Mantiene además una colaboración constante con Eduard porque, aunque él trabaja en cáncer de colon, hay mecanismos que están compartidos y tienen una comunicación abierta. "En lo único que no coincidimos es en el fútbol que él es de Barça y yo del Madrid", bromea.

"Llamamos cáncer a más de 100 enfermedades diferentes"

Cuando hablamos de cáncer estamos ante más de 100 enfermedades distintas. "En tumores del pulmón, por ejemplo, los hay completamente distintos y no digamos si estamos hablando de sarcomas o cerebrales. Ahí al enfermedad es totalmente distinta. Eso lo tiene que interiorizar la sociedad, aunque lo llamemos cáncer en realidad es un conjunto de enfermedades y no podemos esperar una solución única ni inmediata".

El denominador común de las enfermedades a las que llamamos cáncer es que las células proliferan de una forma desordenada, inmortal e invasiva. Pero después las propiedades del tumor son completamente distintas. "Que algún día podamos acabar con la enfermedad no es lo mismo que decir que no vayamos a tener cáncer. Como en la pandemia, hemos acabado prácticamente con ella pero eso no quiere decir que no vengan nuevas pandemias".

"Cáncer siempre va a haber porque es un proceso de nuestro envejecimiento celular"

"Si un día conseguimos que todos los cánceres sean curables ese día habrá habido un gran éxito de la ciencia", afirma. Explica el científico que el cáncer siempre va a estar con nosotros pero eso no quiere decir que nos muramos del cáncer. "Cáncer va a haber porque es un proceso de nuestro envejecimiento celular".

Para explicar por qué cuesta tanto ganarle el pulso al cáncer lo compara con los virus. Los virus nos vienen de fuera y cualquier fármaco que apliquemos no nos afecta a nosotros, afecta al virus. Una vez que conseguimos que el virus no nos infecte hemos solucionado el problema. Lo que ocurre con el cáncer es que son mutaciones en nuestras propias células y nuestros propios genes que necesitamos para vivir por lo que es mucho más difícil encontrar soluciones terapéuticas cuando son nuestras propias células.

"En España la sociedad ha vivido tradicionalmente de espaldas a la investigación científica"

Se acaba de estrenar el documental 'El camino inverso' que recorre la trayectoria científica de Barbacid. Denuncia que en España se invierte poco en investigación y que la sociedad vive de espadas a la ciencia. Cree que esto es así porque en España hay una gran tradición humanística pero no tanto en la ciencia. Añade que en España tampoco se ha invertido el pertinente presupuesto en base a lo que representa el país en el panorama internacional.

Considera un problema el hecho de que los científicos que están formándose fuera de España regresen al país sin un futuro profesional. "Yo tuve la gran suerte de poder regresar en unas condiciones óptimas pero eso no se está produciendo. En este momento un becario postdoctoral en Suiza cobra más que un catedrático o profesor de investigación en España". Sí cree que si a un investigador se le dan las condiciones óptimas como fue su caso (el reto de crear el centro nacional de investigaciones oncológicas) el sueldo es lo de menos.

Retos de futuro: desarrollar nuevas terapias contra el cáncer de páncreas

Siguen trabajando nuevos retos como el que supone el cáncer de páncreas "porque prácticamente no tiene cura y los datos hablan por sí solos". Solo el 4% de los enfermos sobreviven 5 años. El último fármaco que se descubrió data del año 1997. Señala que aunque se ha avanzando en el conocimiento de la enfermedad se ha hecho poco en la aplicación práctica al mundo clínico.

Lanza un mensaje de optimismo y esperanza porque en lo que llevamos de siglo se han descubierto terapias personalizadas o la inmunoterapia. "Se ha avanzado en estos 20 años de una forma increíble. Hay que trasladar un mensaje de optimismo aunque la sociedad debe saber que el problema no es fácil. Hoy en día dos terceras partes de los enfermos de cáncer sobreviven 5 años".