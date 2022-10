Un bar cobra 1,50 euros por no consumir nada: “Lo que estamos haciendo es intentar evitar el abuso”

La idea de Óscar es poder erradicar de la hostelería el "abuso" de algunos clientes. “Lo que queremos es dignificar nuestra profesión, somos negocios, somos empresas y como empresas tenemos asientos que tienen que ser rentables”. “Realmente se trata de sentido común, coherencia, lógica”. Solana defiende que no es una tasa que se aplique a sus clientes sino una medida disuasoria: “Lo que estamos haciendo es intentar evitar el abuso”.

Los gastos de su bar como luz, agua, servicio de limpieza, más las nóminas de los camareros es lo que ha llevado a este empresario a cobrar a sus clientes que no consuman, que van solo de acompañantes, sin pedir ningún cóctel: “Yo me dedico a la coctelería y sé hacer cócteles, sé mezclar bebidas, pero no soy mago, no sé hacer billetes, los billetes salen de lo que cobras a los clientes”.

Óscar asegura que quienes entran a su coctelería, si no consumen generan gastos, pero que afortunadamente casi todos suelen pedir algún combinado y nos les parece mal que cobre a los que no pidan nada: “Mis clientes lo han entendido en un 99% perfectamente. Porque son clientes que vienen y consumen”.

Hay clientes que no están de acuerdo con la norma, pero Óscar asegura que a los únicos que no les gusta es a los no consumidores: "Ese es el que se siente agredido".