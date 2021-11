Los autores de Carmen Mola, tras ganar el premio Planeta: "Lo nuestro ya era un secreto a voces"

Los Premios Planeta han sacado a la luz uno de los misterios literarios de los últimos años. La novela 'La Bestia' se alzaba como la ganadora del certamen y desenmascaraba a los 3 autores que hay tras el seudónimo: Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez.

Señala Jorge Díaz, que por el momento ganar el Planeta les ha hecho estar "más ocupados de lo que lo suele estar un escritor". No entiende que algunas voces pensaran que detrás de este nombre no pudiera haber una mujer por el género gore de algunas partes del libro. "La violencia está al alcance de cualquiera, una mujer puede hacerlo todo y el papel lo aguanta todo", apunta.

Antonio Mercero celebra que tras destaparse como coautor de Carmen Mola "la fama sea a escala pequeñita". "El día que llegamos de Barcelona nos reconoció una persona y pensamos que iba a cambiar nuestra vida, desde entonces nunca más nos han reconocido", bromea. Cree que ganar el Premio Planeta ha sido una buena ocasión para "haber salido del armario" y hacer público "lo que ya era un secreto a voces".

Para Agustín Martínez el momento en el que subieron al escenario para recoger el premio será algo inolvidable por la emoción y la intriga que había en el ambiente. "Fue un doble momento cuando dicen 'Carmen Mola' se genera un bullicio en la sala y cuando salimos nosotros se noto como: "Ay va, ¿Qué ha pasado aquí?".

La finalista del certamen, Paloma Sánchez-Garnica asegura que su novela, 'Últimos días en Berlín', tiene mucha pasión. "Cuando salí a recoger el premio lo primero que pensé es: Disfrútalo, Paloma"", recuerda. Estaba concentrada en que los nervios no pudieran con ella y su propósito era disfrutar. "Me sentí entre amigos y muy cómoda. Es algo que no olvidaré porque lo disfruté mucho".

Cree que el nacismo es tan literario porque refleja "un momento histórico en el que todo falló". "Quería mostrar cómo el totalitarismo condiciona la vida cotidiana de la gente normal y que el lector entrase en las casas de gente como ellos y viera cómo les quitaban su capacidad de decidir y pensar". Señala la autora que a lo largo de la historia se ha demostrado que los errores se repiten y "tenemos que estar alerta y tener la capacidad de enfrentarnos al poder".

