El autobús siniestrado en Murcia ya tuvo un accidente igual hace 4 años

Un equipo especial de la Guardia civil reconstruye el accidente e investiga los posibles motivos por los que el autobus se despeñó por el terraplen. Tenía que haber reducido la velocidad al salir de la autovia para girar a la derecha, sin embargo continúo recto, se saltó el stop y cayo por la pendiente. La empresa propietaria del autobús asegura que este había pasado recientemente la ITV. Sin embargo, el vehículo, de 10 años de antiguedad, ya se habría visto involucrado en otro siniestro según demuestra su coincidente placa de matrícula. En 2010 volcó cuando transportaba un equipo juvenil de futbol de Castellón. En aquella ocasión, no hubo victimas, pero el conductor declaró que "no podía parar el autobús porque el freno eléctrico no funcionaba".

Curiosamente, una afirmación muy similar a lo que varios pasajeros escucharon gritar al conductor en el accidente del sabado: "no puedo frenar, no puedo frenar". Todo ello, unido a la ausencia de marcas de frenazos en la calzada podrían dar las claves de un fallo mecánico. El conductor, hospitalizado por una crisis de ansiedad, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Se le ha imputado por homicidio involuntario, lesiones y conducción imprudente. El tacógrafo del vehiculo ha demostrado que iba a mayor velocidad de la permitida, lo que unido a un despiste podrían ser las causas del siniestro, pero la investigación mantiene abiertas todas las hipótesis.