La ausencia de Pilar Rubio en los Grammy Latinos aviva los rumores de separación con Sergio Ramos: "Él acudió a la fiesta con 3 amigas"

La ausencia de Pilar Rubio en los Grammy Latino ha levantado sospechas sobre una supuesta crisis en su matrimonio. El futbolista Sergio Ramos llegó con su hermana para posar ante la prensa. Era una noche especialmente importante para Sergio, ya que él mismo fue el encargado de entregar uno de los premios a la cantante Shakira.

Según asegura el periodista Daniel Carande a Sergio Ramos se le vio acompañado de 3 amigas en la fiesta previa a los premios que tuvo lugar en un cortejo sevillano. Otro de los indicios que hace pensar en un distanciamiento del matrimonio es el hecho de que Pilar no haya dado un 'like' a las fotos de Sergio desde hace meses en las redes sociales.

Pilar Rubio estaba acreditada y confirmada para la gala pero finalmente no acudió

La periodista Pilar Vidal señala que Rubio estaba acreditada y confirmada para la gala y se había puesto en contacto para acreditar a su propio fotógrafo. Explica que la pareja viaja con fotógrafo propio a este tipo de eventos ya que así pueden compartir las instantáneas en el momento sin tener que pagar derechos de autor a una fotógrafa. "No creo que Pilar Rubio se vaya a separar de Serio Ramos. Han tenido miles de crisis, a veces no hemos enterado y otras no", mantiene.

Según las informaciones e Pilar Vidal: de los destinos que tenían sobre la mesa Pilar Rubio y Sergio Ramos para que él se incorporara a un equipo de fútbol Sevilla era el que menos le apetecía a ella.

"Ese matrimonio tiene una serie de pactos entre ellos indestructibles ahora mismo, aunque ella no tiene muy buena relación con la familia de Sergio", destacaba la periodista.