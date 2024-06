La asombrosa vida de una familia con 11 hijos: "Es una locura, pero es una locura que nos gusta"

Como si de 'La Tribu de los Brady' se tratara, pero con 5 hijos más y todos del mismo matrimonio. Este sería el resumen de los integrantes de esta familia numerosa,muy numerosa.

"El orden exterior ayuda al orden interior"

Lejos de vivir en una mansión o colocar barracones en el jardín, el truco que desvela la madre no es otro sino una organización exquisita, que según ella "se puede aprender". Los 13 conviven en un piso de 4 habitaciones, una amplia terraza, donde celebran comidas todos juntos, y en su día lograron sacar un baño a partir de un armario empotrado.

En algunas familias con muchos hijos, los hermanos mayores adquieren la responsabilidad de cuidar de los menores, pero este no sería el caso. La madre aseguraba que han "intentado que no se haga", dado que la decisión de tener el mismo número de hijos que jugadores tiene un equipo de fútbol es de los padres.

Los médicos llegaron a decirle que no podría tener más "ni en broma", pero no fue así y la familia siguió creciendo. Debido a ese episodio la mujer considera que "cada hijo es un regalo", además de que "los hijos se reciben, no se tienen".

Más secretos

"Muy importante la jerarquía en la familia. Papá y mamá, por supuesto arriba, y el resto, o sea no somos iguales", expresaba la madre, que también, al ser preguntada si reciben ayuda suficiente desde las instituciones, respondía de una forma tan breve como tajante: "No".

Aun así admitía que sí podría existir una mayor ayuda económica, pero explicaba que tampoco lo pretende: "Tampoco voy de pobrecilla, de 'ay, soy familia numerosa, necesito que me ayuden', no. Tengo lo que quiero".

Literas y educación

"Yo tengo los que me da la gana, que en mi caso son los que Dios quiere", decía respecto a su descendencia, de cuya educación también hablaba: "Yo tengo futuros jefes, líderes, y luego tú has visto cómo han colaborado todos".

"Todo el mundo tiene unos talentos, hay que hacerlos brillar y tú no vales para todo", aseveraba.

Los hermanos dormirían en 3 de las 4 habitaciones, evidentemente equipadas con literas, y comparaba este invento con el de la rueda.

Más de 100 yogures semanales

16 yogures y 6 litros de leche diarios, así como más de 140 huevos a la semana. Esos son, entre otros muchos, los alimentos que consume toda la 'tropa' que compone esta familia.

Su botiquín podría ser lo más parecido a la farmacia de un hospital. Los medicamentos se clasifican en cajas, cada una con el nombre del paciente, que en este caso es uno de los 11 vástagos.

Relación de pareja y los hijos

El padre afirmaba que han llegado a pasar momentos económicos muy delicados, especialmente cuando pasó más de un año en paro, en un periodo de tiempo en el que se encontraban pasando del 4º al 5º hijo. Actualmente el matrimonio se da muestras de cariño como en el primer día y los hijos parecen no haber pesado en su relación. Otro truco que utilizan para mantener vivo su amor, es el de reservarse la noche de los viernes para cenar a solas, y que facilitan que el padre diga de la madre que es "lo más bonito de la casa".

Una locura

"Es una locura, pero es una locura que nos gusta"

Todos se muestran encantados con la familia que les ha tocado y varias de las hermanas aseguran que también les gustaría tener una familia numerosa.