Así será el pasaporte sanitario que permitirá evitar test y cuarentenas

A partir del mes de junio tendremos ya el certificado de inmunidad, que evitará test de coronavirus y cuarentenas a las personas que lo porten.

El ya bautizado como 'pasaporte sanitario' nos servirá para tener registrado si estamos vacunados, con qué fórmula y con cuantas dosis.

Esto permitirá a quien lo porte evitar algunas de las principales medidas de seguridad. España por ejemplo no exigirá test ni cuarentena a los turistas con pasaporte COVID. Se busca que esté operativo en verano aunque se insiste en que no supondrá tampoco una prohibición de la movilidad a quien no lo tenga.

Puedes volver a ver todos los datos sobre el pasaporte sanitario en ATRESPLAYER.