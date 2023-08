Así ha reaccionado Olga Carmona al enterarse del encierro de la madre de Luis Rubiales: "Yo no me quiero meter"

Ya ha pasado más de una semana desde la victoria de la Selección Femenina de Fútbol en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Hay jugadoras que ya han vuelto a la rutina y se mantienen un poco ajenas a toda la polémica que se está produciendo alrededor del presidente de la Real Federación de Fútbol Femenino (RFEF), Luis Rubiales.

Por ejemplo, Alexia Putellas y Mapi León ya han recuperado la normalidad y se encuentran entrenado en la gira de la pretemporada del Barça en México.

Pero hay otras jugadoras que aún continúan disfrutando de la victoria. Es el caso de Olga Carmona, que ha sido recibida la mañana de este lunes por el alcalde de Sevilla en un homenaje organizado por el ayuntamiento. En dicho acto, Olga ha recibido el cariño de todos los sevillanos, representados por la corporación municipal, por su equipo actual y por el Sevilla Fútbol Club, equipo en el que la sevillana debutó.

Al terminar el homenaje, nada más salir del salón de actos, la jugadora ha querido dedicar unos minutos a contestar algunas preguntas para el programa de Espejo Público. "Estoy muy emocionada y agradecida por el recibimiento que he tenido. He disfrutado mucho del acto", ha comenzado diciendo.

Cuando Rocío Feu, redactora del programa, ha preguntado a Olga Carmona por la decisión de la madre de Luis Rubiales de encerrarse en una iglesia y ponerse en huelga de hambre, la jugadora ha asegurado que hasta ese momento desconocía la noticia.

"Me acabo de enterar de esto", ha asegurado. "Pero ya lo he dicho, yo no me quiero a meter", ha declarado. Y ha expresado su interés en que no se desvíe el centro de atención: "Es una pena que con lo que hemos conseguido el foco se ponga en otro lado. Somos campeonas del mundo y eso no lo podemos olvidar".

Y ha explicado que ella ahora se está centrando en disfrutar de todo "lo que me esta viniendo gracias al mundial" y en desconectar porque pronto volverá a entrenar.

"Claro que apoyo a Jenni"

En la rueda de prensa dentro del propio acto, la jugadora ha declarado lo siguiente: "No voy a dejar que nadie empañe que hemos sido campeonas del mundo, me voy a abstener de hacer cualquier tipo de comentario".

Además, ha dejado claro su apoyo a Jennifer Hermoso. "Puse un tuit apoyándola y ya no quiero hacer más comentarios. Está todo en manos de las personas encargadas y yo me encargo de disfrutar de mi día a día y de todos los actos", ha afirmado.

Parece que la jugadora sevillana no quiere dar más protagonismo a Luis Rubiales, porque ha decidido no comentar tampoco las declaraciones que el presidente hizo en su discurso del pasado viernes.