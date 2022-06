Así puedes alargar la fecha de consumo preferente de los alimentos

Enrique García, portavoz de la OCU, explica que la fecha de caducidad de un alimento marca la fecha a partir de la cual ese producto puede desarrollar patógenos biológicos, estropearse y entrañar un riesgo sanitario. Se trata de una fecha rígida que no admite modificación sobre el consumo de los alimentos.

En cambio la fecha de consumo preferente significa que ese alimento no tiene riesgo biológico. Lo que nos viene a decir esa fecha es que una vez superada "el alimento puede estar menos rico", señala García. Después de esta fecha el producto sufre pequeñas alteraciones aunque sí se puede consumir.

Para poder alargar la vida de los alimentos es importante que se conserven de forma adecuada. Recomienda el experto que este tipo de productos se conserven en lugares frescos, protegidos del calor, y donde no les dé la luz. En el caso de que dudemos si consumirlo o no podemos probar antes una pequeña porción para determinar si tienen o no buen sabor.

En el caso de haber congelado el producto alargamos su fecha de caducidad hasta el momento en el que decidamos descongelarlo. "La clave está en congelarlo antes de la fecha de caducidad y después de haberlo descongelado consumirlo al día siguiente".