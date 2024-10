'Apunta al facha' o 'Encuentra el delito': los polémicos talleres para la juventud en Cataluña

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, municipio de la provincia de Barcelona, ha retirado el permiso a que se lleven acabo varias actividades incluidas en una serie de talleres desarrollados por la organización juvenil 'Arran', vinculada a la CUP, la izquierda radical independentista de Cataluña.

Romper un cordón policial o hacer puntería contra aquel que consideren 'facha', eran los temas sobre los que se giraban esos talleres polémicos que no podrán realizarse.

Desde el consistorio barcelonés justificaban la decisión de retirar el permiso para que se llevaran a cabo esos talleres, por entender que generaban malestar, ofendían sensibilidades de otros colectivos, así como favorecer la inseguridad. Las actividades iban a tener lugar en un parque municipal en el que todo estaba listo.

Un 'peculiar' programa de pruebas

Arran, las juventudes de la CUP, habrían desarrollado una gincana de violencia callejera simulada. Una serie de pruebas entre las que destacaban 'romper el cordón', se entiende que policial; 'encuentra el delito', y sobre todo una competición de puntería denominada 'Apunta al facha'.

Muchos de los vecinos de la localidad no encuentran explicación ni motivo a la promoción de odio. Sin embargo desde Arran, Alba Guerrero daba, a su entender, varias razones para defender la iniciativa de la organización a la que pertenece: "San Cugat se está convirtiendo en una ciudad para ricos donde los jóvenes no tienen cabida".

Según esta joven uno de los objetivos de estas actividades propuestas por Arran sería "señalar a todas las personas que están haciendo que Sant Cugat sea el que es".

Antecedentes similares

No es la primera vez que iniciativas de este tipo tienen lugar en Cataluña. El pasado mes de agoto, también la provincia de Barcelona, esta vez en Granollers, sí se llegaron a celebrar unos talleres para niños en los que se simulaba el lanzamiento de cócteles Molotov a agentes de Policía, o carreras de arrastre de contenedores de basura contra furgones policiales.

"Nada del otro mundo"

Desde Arran, Alba insistía en que sus talleres serían inofensivos ya que "tirar pintura, yo creo que al final no es nada del otro mundo". Continuaba su alegato la chica diciendo que "si molesta más tirar pintura a la cara de cuatro fascistas, que no podamos salir de casa cada día, es su problema no el nuestro".

Impedir un atentado contra la convivencia

En esta ocasión una denuncia, partida desde el Partido Popular de Sant Cugat, habría llevado a la retirada de los permisos pertinentes por parte del Ayuntamiento. Los populares consideran que estos hechos son inaceptables y la simulación de romper un cordón policial supone "promover una actividad ilegal". Respecto a la prueba de puntería con título 'Apuntar al facha', sugieren que podría ser incitación al delito de odio o se le parece mucho.

Además de conseguir que no se lleven a cabo estas actividades para jóvenes, desde el PP de Sant Cugat exigen que quien aprobó en un primer momento esos talleres asuma responsabilidades.

El grupo de gobierno del Ayuntamiento, formado por Junts Per Catalunya y Esquerra Republicana, ha asegurado que no disponían de los detalles de las actividades, y que cuando lo hicieron, retiraron los permisos. Arran por su parte ha convocado una movilización en el parque donde iban a desarrollarse las polémicas actividades.