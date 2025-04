Antonio Maíllo (IU) reconoce "la mayor crisis" del Gobierno de coalición tras el choque por el gasto en Defensa: "Se plantean todos los escenarios"

El PSOE e Izquierda Unida viven una de sus mayores crisis como Gobierno de coalición después de la inyección de fondos para impulsar el gasto en defensa y la compra de balas a Israel por parte del Ejecutivo. Este escenario llevaba a Sira Rego (IU), ministra de Juventud e Infancia, a amenazar con marcharse del Gobierno por estar radicalmente en contra de esta acción. Una 'amenaza' que se enfriaba horas después desde la dirección de Izquierda Unida.

Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida, ha reconocido en Espejo Público que "estamos ante la peor crisis de Gobierno de la legislatura y se plantean todos los escenarios". Mantiene que su partido quiere ahora centrar los esfuerzos para cerrar el origen de la crisis "para que se rescinda el contrato de la compra de balas a una empresa israelí de un estado genocida que masacra a la población civil e inocente y miembros de las ONG".

Piden que se rescinda ese contrato y recuerda que el propio Gobierno dijo que no se iban a hacer transacciones comerciales con empresas ni gobierno israelíes, por lo que solicitan a Interior que cumplan lo establecido.

"Con el genocidio de Israel sobre la población de Palestina no se juega"

Abogacía de Estado está diciendo que aunque ahora se rescinda el contrato se va a tener que pagar sí o sí pero insiste Maíllo en que la gravedad del asunto es que Interior dijo en 2024 que se rescindía ese contrato y no se ha hecho. "Con el genocidio de Israel sobre la población de Palestina no se juega", añade. Pide que el Gobierno cumpla con la palabra dada. "Nosotros somos muy leales con este Gobierno que queremos que dure hasta 2027

"IU es clara y leal pero por ese aro no vamos a pasar", mantiene. A Maíllo le gustaría que el Gobierno goce de buena salud y se agote la legislatura hasta 2027 pero quiere hacerlo desde la coherencia y la decencia de cumplir con lo acordado y "no tener relación ni mezcla con Israel". Añade además que estamos en "una política adulta y responsable y no vamos a entrar en si queremos estar con papá y mamá".

