Antonio Garamendi: "Podemos quiere intervencionismo puro y eso sería ir a la pobreza"

Señala Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que el pacto de rentas que proponen algunos sectores no significa que solo una parte diga que le suban el sueldo en función de la inflación "cuando aquí el problema lo tenemos todos". "A las empresas habría que cuidarlas y no se les puede culpabilizar", afirma.

Para Garamendi lo que más está inflacionando los precios es el propio Estado. "Ha recaudado 20.000 millones más con la inflación y estimamos que pueda llegar a 30.000 más y no he escuchado una medida de eficiencia del gasto". "No podemos subir los salarios en función de la inflación", concluye.

Para el presidente de los empresarios ese pacto debería basarse en cómo controlamos la inflación. Cree que el anuncio de distintas medidas genera desconfianza en la economía española. "Estamos atónitos y estaríamos encantados de sentarnos en serio también con el principal partido de la oposición porque esto trasciende de esta legislatura".

Recuerda que algunas entidades financieras de las que han caído en bolsa tienen 3 millones de españoles de accionistas. "A un montón de familias les han metido un hachazo a sus ahorros. Yo creo que estos avances de medidas a la economía no le sientan bien".

Cree que seguir en la línea de las medidas que propone Podemos significaría intervencionismo en estado puro y "eso ya se probó en el siglo XX a partir de una época y cayó con el muro: Eso es ir a la pobreza".

La fórmula que propone Garamendi es que las empresas puedan funcionar para crear empleo y riqueza. "Como empecemos a intervenir conseguiremos un país no competitivo. A corto plazo suena muy bien pero a medio plazo habrá empobrecimiento", expone.

Mantiene que los problemas energéticos de hoy vienen de que no se ha hecho bien la programación energética en Europa ni en España ya que han renunciado a la energía nuclear y al carbón respectivamente. "Cuando ha tomado las decisiones Europa ha hecho lo que ha querido Alemania y Francia. "Habría que hablar de autoabastecimiento como EEUU se lo planteó hace años. Aquí tenemos gas pero está prohibido hacer prospecciones. Los temas energéticos se plantean en el tiempo y estamos pagando esa mala programación que hemos tenido, ahora también el problema con Argelia".