La dura 'crítica' de Antonio del Castillo: "La Policía tenía la confesión del 'Cuco' y no le pareció interesante"

Javier García Marín, alias 'el Cuco', aseguraba que la noche que murió Marta en el piso de León XIII se encontraban en el inmueble Miguel Carcaño, su hermano Francisco Javier Delgado y una mujer.

Antonio del Castillo ya conocía estos audios. "Yo he tenido relación mucho tiempo con el infiltrado. Estos audios los tiene la juez, la Fiscalía la Policía y hay que recordar que 'el Cuco' cuando hace la reconstrucción del crimen dice también que estuvo en esa casa de ahí que le denunciáramos por falso testimonio".

El padre de la joven sevillana se muestra satisfecho de que el 'Cuco' y su madre hayan sido procesados por falso testimonio pero ha echado en falta que la Fiscalía o la Policía actuaran de oficio, ya que ellos estaban en disposición de esta confesión. Los audios fueron grabados en una comisaría de Sevilla cuando el 'Cuco' fue arrestado por cumplir la orden de alejamiento respecto a la capital hispalense.

"Si yo no presento la denuncia por falso testimonio la Fiscalía no actúa de oficio. El juez mandó a la Policía que investigara y dijeron que no había nada interesante. En el juicio tampoco aparecen estos audios", lamenta.