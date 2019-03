Antonio del Castillo: "No puedo más y sólo me queda desahogarme así"

El padre de Marta del Castillo ha hecho pública una carta a través de Twitter en la que muestra su toda su desilusión por cómo se está levando a cabo la búsqueda del cuerpo de su hija. "Llevamos dos meses buscándola y solo hay una máquina y tres personas para todo ese terreno", ha declarado a Espejo Público.

Antonio del Castillo se queja de que nadie hace caso a sus peticiones de poner más gente y medios buscando a su hija. "He intentado hablar con la delegación del Gobierno para que pongan más personal, pero nada. Con lo que hay ahora podemos estar hasta octubre buscando a mi hija en la finca".

"No puedo más y sólo me queda desahogarme así", dice en la carta que ha hecho pública esta mañana. "Aquí parece que no hay prisa y veo desidia entre los mandos porque parece que no hay prisa con esto", dice. El padre de Marta se siente ignorado por las instituciones.