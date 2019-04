Antonio del Castillo: "Pido respeto al nombre de mi hija"

sobre los tuits ofensivos de zapata

Antonio del Castillo ha declarado en Espejo Público al hilo de los ofensivos tuits del nuevo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, sobre la muerte de su hija. "Pido respeto al nombre de mi hija. Ella no tiene nada que ver en política y lo que le ha pasado no es motivo de chiste para nadie. Que Carmena tome la decisión que tenga que tomar". Antonio del Castillo ha reconocido que Zapata le ha telefoneado para pedirle disculpas. "Tengo que reconocerlo públicamente que me ha pedido disculpas".