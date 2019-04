Antonio del Castillo: "Estamos desesperados por tener que seguir esperando"

El padre de Marta de Castillo ha confesado en Espejo Público sentirse desesperado, cuando ha terminado ya la búsqueda sobre el terreno del cuerpo Marta del Castillo. "El pensar que hay que meter otra vez el georradar te desespera porque hay que volver a esperar al informe y en función de lo que diga, esperar a ver que dice la policía". "Yo pensé que en esta ocasión el georradar se iba a meter y a buscar el cuerpo de Marta de una forma más directa. Ayer me dí cuenta de que había que volver a esperar, es un poco decepcionante. Espero que en una semana se haga público", asegura.

"En la nueva prisión, Carcaño no va a vivir tan bien"

Durante la búsqueda se excavaron sendas zanjas en dos partes fuera del maizal en los que no se encontró nada destacable. "Estos puntos estaban en el primer informe y se excavaron para ir descartando sitios", afirma Antonio del Castillo.

En cuanto al reciente traslado de prisión de Miguel Carcaño, el padre de Marta del Castillo se ha mostrado satisfecho. "Creo que en la nueva prisión no va a vivir tan bién como lo estaba haciendo en la de Morón, pero me he tenido que enterar del traslado por la prensa, como siempre", declara.