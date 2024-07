Un anciano de 94 años se queda en la calle por una amiga de su hijo que okupa la casa: "Me hace falta mi casa y no se quiere ir"

Alfonso tiene 94 años y está en la calle. No puede entrar en su casa. Hay una mujer que asegura que tiene un contrato de alquiler, que firmó con un hijo ya fallecido del anciano, y no la pueden echar. Ni abandona la casa, ni paga el alquiler. "Mi padre tiene bastante con la muerte de mi hermano como para ahora quedarse sin casa", lamenta su hija Cristina.

Cuenta Cristina que su padre le prestó la vivienda a su hermano antes de morir. La mujer que ahora okupa el inmueble era amiga del hermano fallecido y se presentó en el piso diciendo que iba a cuidarlo. Cuenta Cristina que su hermano terminó denunciándola y pidiendo una orden de alejamiento. Sin embargo, después de morir su hermano la mujer se presenta diciendo que tiene un contrato de alquiler del piso firmado por el difunto y una jueza determina que puede entrar en la casa.

"Me hace falta mi casa y ella no se quiere ir de allí"

El anciano se siente desamparado y no sabe a quién acudir para recuperar la propiedad. "Me hace falta mi casa y ella no se quiere ir de ahí", apunta. El propietario está pagando luz y agua sin recibir ningún dinero de la mensualidad y solo quieren recuperar la vivienda. "Mi padre tiene 94 años y cuando nos lo vayan a dar ya ha fallecido", lamenta la hija.

La familia de Alfonso no entiende nada porque una jueza dejó entrar a esta mujer en la casa y no les dio tiempo a coger las pertenencias de su hermano y de su padre. Alfonso vive ahora de casa en casa desubicado y con todo destrozado. "Mi padre solo tiene esta casa y no entiende que la tenga que perder de esta manera".

El supuesto contrato de alquiler está firmado por su hermano en 2016, algo que no cuadra porque en aquel año vivían su padre y su madre allí, cuenta Cristina. "Si es que lo firmó mi hermano, no tenía ningún poder para hacerlo", señala. "No entendemos que tenga que salir mi padre de su casa para que ella entre cuando es una persona joven y mi padre ya no tiene tiempo", afirma.

"Lo que quería esa mujer era echar a mi hermano de allí"

La mujer reside ahora en la casa con su pareja y una hija menor y alega que el dueño ha fallecido, cuando es su padre y no su hermano. Eran amigos y cuando se pone malo vuelve a entrar diciendo que está cuidándolo cuando lo que quería era echarlo de allí. "Lo que quería era la casa, por eso mi hermano tuvo que poner una denuncia y pedir auxilio", asegura Cristina.

Su padre lleva muy mal esta situación. No quiere estar de casa en casa, tiene muchas enfermedades y quiere vivir en su casa aunque una cuidadora le tenga que ayudar.