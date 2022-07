El análisis de Daniel Lacalle sobre la caída de los mercados: "Había un exceso de euforia injustificado"

Las bolsas española y europea han vivido una jornada negra por el miedo a una recesión económica. El IBEX 35 ha cerrado la sesión este martes con una caída del 2,48% y una pérdida del nivel de los 8.000 puntos volviendo así a los niveles registrados el pasado mes de marzo.

Considera el economista Daniel Lacalle que están confluyendo varios factores: la desaceleración económica, una resaca brutal tras estímulos desproporcionados, la subida de tipos y la inflación. Para la inmensa mayoría de los inversores había unas expectativas desproporcionadamente optimistas con respeto a 2022 y 2023 por parte de Gobiernos, bancos de inversión y analistas. "Había un exceso de euforia injustificado", afirma.

"Hay que defender el euro porque cuanto más se debilite más caras serán nuestras importaciones en euros"

Recuerda que en los últimos meses se estaba diciendo que los estímulos fiscales de 2020 y 2021 iban a generar un efecto multiplicador en la economía que no se había dado nunca en la historia, algo que no se ha producido. Para Lacalle ese exceso de optimismo ha llevado a un exceso de complacencia.

"A los que criticamos la lentitud del BCE nos tachan de antieuropeos pero solo queremos defender el euro como el mayor éxito monetario de la historia que no queremos que se destroce", destaca. Señala que la Eurozona ha entrado en un déficit comercial en el que tiene que vender euros y comprar dólares y ante ese escenario el BCE ni sube los tipos de interés ni reduce su balance: "No se ha reducido en los primeros 6 meses del año". Cree Lacalle que el euro no es la moneda de reserva del mundo y se está poniendo en peligro el euro. "Hay que defender su poder adquisitivo porque cuanto más se debilite nuestras importaciones serán más caras en euros".