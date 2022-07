El economista José Ignacio Conde- Ruiz advierte de la medida económica que viene: "Tras el verano no hablaremos de otra cosa"

El economista José Ignacio Conde- Ruiz advierte que hay que distinguir entre los riesgos económicos, como el hecho de que Rusia pueda cortar el suministro de gas, y la situación real que se está viviendo. Considera que leyendo los datos económicos es muy difícil establecer una coyuntura económica y destaca el dato de la creación de empleo: "Hay 1,1 millón más de afiliados más a la Seguridad Social que en febrero de 2020. Hay gente afiliada a la Seguridad Social como nunca hemos tenido en nuestra historia".

Enumera además otros 3 indicadores positivos. El déficit que tenemos, que está un poco por debajo al de antes de la pandemia, las exportaciones también están por encima que antes la pandemia así como la inversión en bienes de equipo (las empresas están invirtiendo porque confían en que va a ir bien la economía).

Sin embargo, reconoce que el consumo es lo que está lastrando la recuperación. El consumo está 9 puntos por debajo. Para el economista la reforma laboral ha sido bastante positiva "así como la de pensiones creo que va en la mala dirección". Sí cree que habría que analizar cuánto de estables son los fijos discontinuos.

"La inflación rozará el 11% en julio. Los ciudadanos no consumen porque tienen miedo "

"Lo que está descontrolado en España tiene que ver con la inflación que seguirá subiendo en el mes de julio. Aunque este mes no subieran nada los precios la inflación rozará el 11% en julio". Cree que los ciudadanos no consumen porque tienen miedo. La crisis es muy desigual pero las familias tienen miedo y la inflación les hace pensar que pueden quedarse sin trabajo. Este es el gran nubarrón que tenemos".

Durante la pandemia se ahorró mucho porque no se podía consumir y destaca el experto que ese era un ahorro forzoso. Ahora sin embargo hay un ahorro de precaución, la gente prefiere guardar el colchón para los tiempos que llegan. "Los precios que suben hacen que las personas tengan miedo al futuro y para eso están ahorrando más".

Para el economista la situación actual requiere un gran pacto de rentas con todas las fuerzas políticas, sindicatos y empresarios. "La inflación se controla metiéndole recesión a la economía. Tras el verano que no creo que hablemos de otra cosa que no sea el pacto de rentas para evitar esos escenarios que todavía no sabemos si se van a realizar o no".