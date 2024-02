Ana, una madre acosada en redes por mostrar a su hijo descalzo en el parque: "No sé qué tienen en la cabeza para hablar así de un bebé"

Cuando Ana compartió las imágenes de su bebé de 1 año gateando en el parque nunca pensó que desataría el aluvión de críticas que está recibiendo en los últimos días en las redes sociales. En sus vídeos defiende la idea de que lo ideal es dejar a su hijo explorar el medio de forma natural con manos y pies para que pueda manipular las formas de la naturaleza por él mismo.

Sus publicaciones han despertado las críticas de decenas de usuarios de redes sociales que la tachan de irresponsable e incluso escriben que esto podría provocarle la muerte al pequeño. Algunos amenazan con llamar a Asuntos Sociales para que intervenga en el caso por sus acciones como 'mala madre'.

"Si se pinchara los pies lo mismo podría suceder con las manos"

Ana defiende que en el parque el bebé va a gatas porque todavía no sabe caminar y que en el caso de que se pudiera pinchar los pies lo mismo podría suceder con sus manos. Cree que esta es una manera de dejarle descubrir el entorno y explorar, cosa que no haría si le tuviese todo el día en brazos.

"La gente no sabe lo que tiene en la cabeza cuando anda refiriéndose a un bebé que tiene un año", lamenta esta madre. Este no es el único aspecto que ha suscitado críticas de cómo gestiona la maternidad. También ha recibido comentarios negativos por seguir dándole de mamar al niño con un año. "Me dicen que no tiene edad, que ya es mayor y no tiene por qué tomar leche".