Ana García Obregón asegura no callarse nada en su biografía

Ana Obregón acaba de publicar "Así soy yo", su biografía. A lo largo de sus páginas la actriz, presentadora y bióloga cuenta algunos de los episodios más sonados de su vida. Asegura que le ha costado mucho escribir algunos capítulos de este libro, como el que se refiere a cuando estuvo en el punto de mira de ETA. "Me he decidido a contarlo por el alto el fuego. He pasado mucho miedo, un miedo frío", advierte.

En cuanto a sus relaciones amorosas, Ana Obregón confiesa que Fernando Martín ha sido el gran amor de su vida, "en contra de los que se ha dicho por ahí, la familia de Fernando no está enfadada para nada con la publicación del libro. Su madre es como una segunda madre para mí", ha confesado Ana.