Alfredo lleva 4 años intentando recuperar a su hija Ximena

Alfredo se ha encontrado con la resistencia de los padres y la hermana de su mujer, que han llegado incluso a denunciarle hasta el pasado mes de abril, cuando se le concedió un régimen de visitas, Alfredo no pudo ver a su hija. Ahora vuelve a tener la patria potestad, pero los abuelos han vuelto a recurrir la sentencia y la niña sigue con ellos.

"Cuando oigo el caso de Isabel Monrós me quedo a cuadros. Yo aquí me tengo que enfrentar a una pantomima de juicio y nadie me devuelve a mi hija y a esta mujer le mandan a la Guardia Civil. No lo entiendo", asegura Alfredo. La situación es muy complicada y Alfredo reconoce que nadie le está haciendo caso en México "La convención de La Haya se la pasan por el forro, es increíble lo que está ocurriendo", dice.