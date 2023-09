Alfonso Guerra: "La amnistía es un error gravísimo que se pagará caro"

"La amnistía es un error gravísimo que se pagará caro", ha asegurado Alfonso Guerra en el programa de 'Espejo Público'. El exvicepresidente del Gobierno considera que las amnistías se deben dar por unanimidad, "si la sociedad decide que hay que hacer borrón y cuenta nueva para empezar una nueva era democrática". A la pregunta de Susanna Griso de si son comparables esta amnistía con la ley de 1977, Guerra respondía rotundamente que no, que entonces se daba una unidad casi plena y ahora el congreso está dividido a la mitad.

Por eso lamenta que en España se podría conceder a los independentistas catalanes aunque "medio Parlamento esté contra el otro medio Parlamento". Para Guerra, la amnistía dejaría a la "democracia indefensa", y considera que "no tendía ningún elemento positivo". "Los niños en Cataluña seguirán en las escuelas sin poder hablar castellano", lamenta.

"No se repetirán las elecciones"

Alfonso Guerra considera que no habrá repetición electoral: "No se repetirán las elecciones porque se está haciendo todo lo que quiere Puigdemont. Si se acepta todo, no habrá repeticiones". Y comenta que, a su parecer, "sería más sano tener las cosas claras y no depender de los nacionalistas".

Sobre el uso de las lenguas cooficiales, el expresidente cree que es "una cosa un poco extraña". "Cuando hable en vasco un diputado, el de habla catalana no va a recibir la traducción en catalán, lo va a recibir en castellano, o sea que, ¿esto para qué?", ha explicado. Considera que esta medida responde a una "imposición de los nacionalistas" y que "no se hace por convicción, solo porque Pedro Sánchez necesita votos". "No se debería llegar a la Presidencia a cualquier precio", concluye sobre este tema.

"Me parece una infamia"

El exvicepresidente califica de infamia la visita a Bélgica por parte de la actual vicepresidenta, Yolanda Díaz, hacía a Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde el 30 de octubre de 2017. Un encuentro que se producía el pasado 4 de septiembre y buscaba acercar posturas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Además asegura que España no puede estar continuamente pendiente y dependiendo de los partidos que define como pequeños dado que el independentismo representó el 6% de los votos de las pasadas elecciones. Afirma sentir que fueron ingenuos al incluir a estos partidos y haberles hecho demasiadas cesiones cuando se elaboró la constitución a finales de la década de los 70.

¿Miente Pedro Sánchez?

Alfonso Guerra asevera que en política hoy no se castiga la mentira, y ante los cambios de opinión del Presidente del gobierno, dice que cuanto menos suponen un eufemismo y que representan una incoherencia al decir una cosa en primer lugar para posteriormente hacer lo contario.

"Nunca votaré a la derecha"

Ante los que a Felipe González y a él les acusan de deslealtad y falta de coherencia, resta importancia a los grupos o sectores desde los que provienen y asegura seguir siendo socialista pese a tener diferencias con la actual cúpula del partido, confirmando que siempre vota pero nunca lo haría a la derecha en unas elecciones.

Sobre las críticas de Yolanda Díaz: "Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra"

Durante la entrevista, Alfonso Guerra, ha hecho un polémico comentario sobre la líder de Sumar, Yolanda Díaz. "¿La vicepresidenta criticando falta de rigor político? ¿ella? Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra", expresaba. Un comentario que no ha pasado desapercibido por Susanna Griso, la presentadora del programa, que le avisaba de que por esas declaraciones "le iban a caer muchas críticas".