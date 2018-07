Peligros de acudir a centros de manicura 'low cost': "Me tuvieron que poner tres puntos y la vacuna del tétanos"

ALERTA SANITARIA

Cada vez son más los casos de cortes, infecciones y otros problemas por acudir a centros estéticos 'low cost'. En 'Espejo Público' se ha podido ver de primera mano, como no desinfectan ninguno de los productos. Una de las trabajadoras de estos centros ha asegurado que "no pasa nada si no desinfectamos". Esto puede llevar unas irremediables infecciones en nuestra salud, como hongos, papiloma, o hepatitis. Además, hablamos con una de las clientas que tuvo unas consecuencias irreparable en su salud.