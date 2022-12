Alerta roja en Francia por el partido de alto riesgo en el Mundial de Qatar Francia-Marruecos

Toda Francia está en alerta roja por el encuentro de este miércoles entre Marruecos y Francia. Se juegan el paso a la final y podría llegar a ser un problema de orden público. La semifinal del Mundial de Qatar transciende del terreno de juego. Ya lo pudimos ver la semana pasada, cuando Marruecos ganó a Portugal en cuartos. Las calles de París se llenaron de miles de hinchas marroquíes descontrolados. Las autoridades francesas tuvieron que desalojarlos mediante cargas policiales.

Bruselas y Amsterdam también sufrieron graves disturbios ese mismo día. La capital francesa no quiere que se vuelvan a repetir y se blinda para vivir un encuentro que es mucho más que fútbol.

Marroquíes avergonzados de sus compatriotas

Ihssan es una joven española de origen marroquí, que lleva dos años viviendo en Francia, concretamente en Limoges. Hablamos con ella sobre los últimos acontecimientos y confiesa que no se ve representada. Las imágenes que abren informativos y llenan las portadas de los periódicos dice que pertenecen a una minoría: “Me parece muy mal lo que hacen, manchan la imagen de todos los marroquíes. Es una minoría que no nos representa y nos hace daño. Espero y deseo que no hagan estas cosas”.

“Me parece muy mal lo que hacen, manchan la imagen de todos los marroquíes. Es una minoría que no nos representa”

Ihssan dice que los disturbios no van a empañar la ilusión que sienten por haber llegado a semifinales y ser la revelación del Mundial de Qatar: “Es un partido histórico sobre todo para Marruecos. Es el primer país africano que ha podido llegar hasta la semifinal y estamos muy contentos”.

La gravedad del partido no disminuye o se incrementa según sea el resultado. Ihssan asegura que tanto ganen o pierdan puede haber conflictos en las calles. La alerta roja está activada y las fuerzas del orden prevenidas ante lo que pueda pasar.