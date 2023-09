Alejandro, hijo de María Jiménez: "Llevaba 2 años aguantando como una leona y su cuerpo ya no ha podido más"

María Jiménez ha muerto este jueves en un hospital de Sevilla a los 73 años. Horas después de hacerse pública la noticia Espejo Público hablaba con su hijo Alejandro, todavía "en shock" por haber perdido a su madre ya que, aunque había estado delicada de salud en los últimos tiempos, no esperaban un desenlace así.

Cuenta Alejandro que María ha pasado el verano disfrutando de sus nietos en familia. La cantante fue diagnosticada de una enfermedad que ha ido arrastrando en los últimos dos años y que "se le ha ido poco a poco extendiendo".

Recuerda que su madre contaba que la vejez le había pillado de sorpresa y no se lo esperaba. "No sabíamos ni qué iba a pasar ni cuánto tiempo, no sabíamos si iba a ser uno, dos años, tres años. Pero lleva dos años que con sus dolores y sus cosas ha aguantado como una leona y ya no ha podido más su cuerpo. La vamos a enterrar mañana", relata.

"María tenía ganas de estar con sus nietos y su familia"

En los últimos meses lo que más le apetecía a María Jiménez era estar con sus nietos y su familia. Hace 4 días que se empezó a encontrar más débil. A María no le gustaba ir al médico pero ante su empeoramiento generalizado le dijo a los suyos que le gustaría acercarse al hospital para una revisión y 2 días después terminó falleciendo.

Su hijo Alejandro agradece las muestras de cariño de sus amigos y todos aquellos que querían a María y a su música. Como homenaje a la polifacética artista su hijo recomienda a sus seguidores "que esta noche brinden con su buena copa y disfruten con su música y la entienda y la sientan".

Los deseos póstumos de María Jiménez

María dejó establecido cómo quería que se llevara a cabo su sepelio. Entre sus deseos póstumos estaba el dar un paseo en calesa por su ciudad, Sevilla. "Ella se merece ir en un coche de caballos tranquila y entrar a su panteón con su hija tranquilamente", señala en referencia a la hija que perdió María con solo 17 años debido a un accidente de tráfico.

Para su funeral la familia va a organizar a sus amigos flamencos para que vayan a tocarle la guitarra y despedirle con todo el arte que ella regalaba allá donde estaba.