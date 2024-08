Alejandra Rubio muestra su nueva faceta como 'influencer' desatando la polémica: "¿Nos está vendiendo una imagen de intelectual?"

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, continúa sorprendiendo. Después de quedarse sin su puesto de colaboradora, y dejar claro que no quiere tener nada que ver con el mundo de la prensa de corazón, todo parece indicar que la joven, de 24 años, ha optado por probar suerte en las redes sociales, y convertirse en influencer.

Ha sido su último reel, en el que aparece preparándose, el que ha llamado la atención de los colaboradores del programa presentando por Lorena García Diez. A ritmo de 'Should I Stay or Should I Go' del grupo 'The Clash', y con una estantería llena de libros de fondo, se puede ver a Alejandra Rubio pasando de un lado a otro, mientras finaliza su 'look'.

Miquel Valls reconoce que se trata de un formato de vídeo muy común entre las creadoras de contenido, precisando que a menudo suele estar promocionado, aunque este no habría sido el caso: "En esta ocasión, Alejandra Rubio no habría etiquetado a ninguna marca, con lo cual entendemos que no habrá facturado por esto", señala.

"¿Nos está vendiendo una imagen de intelectual?"

Lo que realmente les ha llamado la atención ha sido la librería de fondo. "¿Nos está vendiendo una imagen de intelectual?", se pregunta Valls. Pilar Vidal no tiene ninguna duda: "Pues no, vuelvo a decir lo mismo, uno de sus mayores placeres es leer, de toda la vida, y ya está, y ahí guarda libros que ella se ha leído".

Vidal afirma que cuando la pareja de Alejandra, y padre de su futuro hijo, Carlo Costanzia visitó la casa por primera vez, se quedó sorprendido, e incluso llegó a preguntarle si había leído todos, "a lo que ella dijo sí", aclara. "¿Qué pasa, no se puede ser influencer, joven, que te guste leer?", se pregunta la colaboradora de Espejo Público.

Costanzia apuesta por el mundo de la música

Alonso Caparrós coincide con Pilar Vidal: "Yo sé también que a ella le encanta leer y además sé que lee libros de autores con enjundia, no se lee cualquier cosa". De igual manera, Caparrós asegura haber hablado con expertos en marketing que reconocen que "hay muchas cosas raras que están sucediendo en su perfil de Instagram" refiriéndose a las subidas de seguidores. Pilar recuerda que "ella ha estudiado para ser actriz, que es lo que quiere, y mientras se hace hueco" ha optado por la vía de las redes,

Quien también parece estar dispuesto a cambiar de profesión es Carlo Constanzia. Según anuncia Miquel Valls: "Hemos descubierto que Carlo también canta". Pilar agrega que además de cantar bien, "quiere potenciar esa faceta ahora". Los versos de su nueva canción le han resultado algo obscenos a los colaboradores.