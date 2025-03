Jubilaciones altas y salarios bajos entre los jóvenes ¿Qué está fallando?

Si ponemos en una balanza la pensión y el salario en España vemos que hay un claro desequilibrio. La pensión máxima es de 3.267 euros al mes, el doble que hace diez años. Eso es el triple de lo que gana un trabajador con el salario mínimo en España que actualmente se coloca en 1.184 euros. La generación de los "Baby Boomers", los nacidos entre 1946 y 1964, han roto la hucha de las pensiones para recibir un 62% más de lo que ellos mismos aportaron para sostener a los jubilados de su época. Esto no ocurrirá con los trabajadores de ahora que ni siquiera tienen garantizada la pensión.

El "Ring" de las pensiones

Este es el debate que ponemos sobre la mesa en el Ring de Espejo Público. ¿Está en riesgo el sistema de pensiones? Para debatir sobre este asunto contamos con Luis Miguel Vegas, pensionista que cobra la pensión máxima, y al otro lado Mar Uclés, que es pluriempleada. Trabajas en una empresa y es creadora de contenido.

Luis Miguel lo primero que deja claro es que "no esta de acuerdo en que ellos cobre tan poco pero un jubilado que está cotizando durante 52 años tiene derecho a una jubilación digna al llegar su fase final laboral" y añade que quien hace las cuentas y decide "el tanto por ciento, el porcentaje, es la Ley de la Seguridad Social".

Desde el punto de vista de Mar "la conclusión a la que llegamos es que no tenemos que confrontarnos entre generaciones, sino todo o contrario" porque para esta joven trabajadora "lo que tendríamos que hacer es fomentar unas políticas que fueran públicas de calidad e equitativas pero no lo están siendo". Mar también quiere dejar claro que no todos los jubilados cobran esas pensiones porque "hay muchos pensionistas que no llegan ni a 1.000 euros de pensión". En su caso reconoce " su abuelo cobra más que ella que no llega a los 1.500 euros al mes".

Pensiones Vs Salarios

Luis Miguel, empezó a trabajar a los 14 años mientras Mar es pluriempleada y le cuesta llegar a fin de mes. Con este escenario, Luis Miguel Vegas opina que uno de los problemas de este desequilibrio actual es "la precariedad en el mercado laboral" esto hace que muchos jóvenes no puedan acceder a una vivienda y al final son los mayores con su pensión los que ayudan a los hijos, él reclama que muchos jubilados "estamos aportando para que puedan subsistir esos hijos". Somo un generación reconoce este jubilado que "hemos trabajado para ayudar a nuestros país, en nuestras casas, y ahora tenemos que trabajar para ayudar a nuestros hijos en las suyas".

La gran preocupación que tienen los jóvenes, explica Mar es que como no confían en ellos no les dan una oportunidad para poder tener un trabajo en condición y poder tener un sueldo bueno. Así que es una pescadilla que se muerde la cola porque sin salarios altos tampoco hay cotizaciones altas se queja nuestra joven trabajadora. En su caso, nos cuenta, está trabajando de lunes a domingo en su empresa creando contenidos y a fin de mes no se lleva a casa 1.500 euros por eso "lo difícil es cómo van a poder contribuir para que esas pensiones el día de mañana sean positivas".

Ante este dilema Luis Miguel como jubilado pide que la revalorización de las pensiones se blinde en la constitución para que ningún Gobierno las pueda privatizar ni total ni parcialmente y se revaloricen con el IPC anualmente. Tiene claro que "hay que exigir a los empleadores que pongan sueldos dignos a la valía de las personas que están trabajando y no contraten a gente con tres carreras para que hagan puesto de administrativo o de botones".

En este debate también entra Nicolás Redondo Terreros, ex Secretario General del PSOE en Euskadi, que cree que "un país no funciona bien si gran parte de los jubilados cobran mucho más que los jóvenes que empiezan a trabajar".

Las jubilaciones del futuro

Parece claro que ya no nos jubilaremos igual que nuestros abuelos y tampoco igual que nuestros padres. Para empezar, en 2011 se tomó la decisión de incrementar la edad de jubilación más allá de los 65 años bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). Fue una reforma de las pensiones pactada con sindicatos y empresarios. El cambio comenzó a aplicarse en 2013 y terminará en 2027 cuando al edad legal de jubilación en España será de 67 años.

A partir de esta fecha los jubilados tendrán que cumplir estos requisitos:

Jubilación a los 67 años s i se ha cotizado menos de 38 años y 6 meses

Jubilación a los 65 años si se ha cotizado 38 años y 6 meses o más

El sistema de pensiones está basado en la solidaridad. Es decir, una persona como Mar está cotizando para la pensión de Luis Miguel, no para la suya. Aunque estemos cotizando nadie nos asegura nuestra pensión. ¿La solución es retrasar la edad de jubilación? En 2024 el gasto en pensiones fue un 32% mayor que en 2019. Según los datos del INE, en 2023 la natalidad cayó 6,61 nacimientos por cada mil habitantes, el nivel más bajo en 60 años mientras la esperanza de vida alcanzó 83,77 años en España.

