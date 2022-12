La 'aldea gala' del Mercado de Torrijos: 10 puestos luchan por sobrevivir después de que un grupo inversor haya adquirido la mayoría de los comercios

José carga orgulloso con un lomo de ternera extremeña. Lo limpia con el esmero del carnicero que lleva medio siglo dedicándose a sus clientes. Tenía 12 años cuando empezó en el oficio junto a su padre en el mismo mercado del que hoy le quieren echar… “pero de mi casa no me va a echar nadie”, asegura. El grupo inversor que ha adquirido la inmensa mayoría de los puestos le ofreció 140.000 euros por el suyo, pero no le compensó: “No se trata de dinero. Llevo toda la vida aquí, me quedan 5 años para jubilarme y sigo disfrutando cada día de mis clientes”.

Son unos valientes, cómo están resistiendo demuestra una gran valentía, aseguran los clientes

Mariano regenta la carnicería que abrió su familia en los años 60. Lamenta la tristeza que transmite hoy el mercado: puestos cerrados, luces y calefacción apagadas, falta de mantenimiento… “O aceptáis lo que os ofrecemos, u os vais. Eso nos dijeron desde el grupo inversor. Buscan que la clientela se canse y no venga”. No obstante fruteros, carniceros y charcuteros -pescaderos ya no quedan- sostienen orgullosos que los clientes de toda la vida siguen siendo fieles. Un ejemplo es Mercedes, que lleva comprando en el Mercado de Torrijos desde que su madre la llevaba con 7 años -hoy peina canas- y que no lo cambia por nada.

Tratamos de hablar con el responsable del grupo inversor que se ha hecho con la mayoría de los puestos, pero declina concedernos una entrevista. Eso sí, asegura haber ofrecido un contrato de alquiler a los que resisten. Los comerciantes lo tienen claro: “no queremos un contrato de alquiler porque esto ya es nuestro. Si vendemos y firmamos ese contrato, estaremos en la calle de inmediato”. Quien nos habla es Estrella. Es accionista de la frutería. Una acción equivale a un puesto… y la empresa inversora ha conseguido más de 30. Estrella nos muestra el burofax que le han enviado instándole a que liquide la mercancía en 40 días y desaloje el puesto: “Tenemos 4 procedimientos judiciales abiertos contra esa empresa. Esto sigue siendo nuestro mientras un juez no se pronuncie…” y creen que cuando lo haga, será a su favor.