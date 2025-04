El alcalde de Málaga, sobre la ausencia del Gobierno en Semana Santa: "No voy más allá porque estamos en Jueves Santo"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del Partido Popular, se deshacía en elogios hacia la Legión. Este cuerpo militar es uno de los protagonistas de la Semana Santa de Málaga. Los legionarios llegaban al muelle 2 - Palmeral de las Sorpresas, del puerto de Málaga, pocos minutos después de las 10:00 horas de la mañana de este Jueves Santo, a bordo del buque Furor (P-46) un navío de acción rápida. Antes de desembarcar entonaban el himno de la legión.

Después de pisar tierra desfilaban por las calles de Málaga con su tradicional paso de 120 pasos por minuto en la mañana del Jueves Santo, por la tarde llega el momento de la procesión del Cristo de la Buena Muerte, cuyo inicio está previsto para las 18:55 horas.

Destacaba De la Torre el "impecable" papel de la Legión Española en las celebraciones de la Semana Santa malagueña, subrayando especialmente su hermanamiento precisamente con la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte. Mostraba su orgullo el alcalde: "El cariño de Málaga con la Legión Española es ya seña de identidad de Málaga".

El atractivo de la ciudad va en aumento, cada vez son más los visitantes que recibe durante estas fechas y a lo largo de todo el año, aseguraba De la Torre: "Viene más gente de fuera a conocer Málaga (…) Queremos crecer en excelencia, en calidad, y no tanto en cantidad, pero todos son bienvenidos".

La ausencia completa del Ejecutivo

A las celebraciones de este Jueves Santo no ha acudido ningún representante del Gobierno central. Cuando le preguntaban al alcalde lo atribuía a cuestiones de agenda: "Habrán tenido otras para ellos cosas más importantes en agenda. Lo que me importa a mí es que esté la gente de Málaga", expresaba el político al mismo tiempo que daba importancia también a la presencia de las autoridades locales y de los mandos militares.

"No voy más allá porque estamos en Jueves Santo"

El periodista Miquel Valls insistía en esa falta de ningún miembro del Ejecutivo, le preguntaba si le dolía su ausencia. El alcalde su esperanza del Gobierno es "que dé respuesta a las aspiraciones de Málaga", en varios asuntos: "Espero que ahí esté el Gobierno".

"Que esté aquí o no es cosa de la agenda de ellos. En la agenda del Gobierno tiene que estar gobernar para dar respuesta a los temas y aspiraciones legítimas de una ciudad y una provincia. Espero que sea así. No voy más allá porque estamos en Jueves Santo, pero me he expresado con suficiente claridad", sentenciaba el alcalde, que por último invitaba a disfrutar de una "primavera espléndida" en su ciudad.

