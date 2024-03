El alcalde de Fontanar que ha llamado "retrasada" a una empleada asegura que fue "debido al estrés acumulado"

Víctor San Vidal, alcalde de Fontanar (Guadalajara) se ha visto envuelto en la polémica después de que salgan a la luz unos audios en los que se le escucha abroncando a una trabajadora de la casa de la juventud. "Eres tonta", "eres retrasada mental o "eres la vergüenza de tu familia" eran algunas de las palabras que le dedicaba el primer edil a la empleada.

El alcalde, de 32 años, ha emitido un comunicado en el que asegura que quienes le conocen saben que ese comportamiento no es propio de él. Apunta que tiene un carácter "profundamente pacífico, tolerante y respetuoso". Mantiene además que esta fue una situación excepcional debida al estrés acumulado y una extrema tensión nerviosa. Según explica, tras los hechos ha acudido "a los servicios de salud mental" y le han puesto un tratamiento y ha recibido la baja laboral.

En buena parte del pueblo impera la ley del silencio

El reportero de Espejo Público Javi Fuente se ha trasladado a la localidad para hablar con los vecinos. Una localidad donde impera la ley del silencio y muchos vecinos no quieren hablar. Este viernes está previsto que se celebre una manifestación en apoyo a Silvia , que es el nombre de esta trabajadora de 28 años que recibe los gritos.

Ainhoa es una vecina de Fontanar que no tiene miedo a hablar. Considera que "todos somos trabajadores y por mucho que sea su jefe no merece ese tipo de contestaciones ni de comportamientos hacia ella por muy mala que haya sido la situación". "Creo que no es la manera correcta de hacer las cosas o de comunicárselas a la trabajadora", señalaba.

Otros vecinos señalan que no les extraña que haya miedo a hablar porque al final "hay 3 familias en el pueblo y hay mucho amiguismo, compañerismo y mucho enchufismo".