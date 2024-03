Los insultos del alcalde de Fontanar a una trabajadora: "¡Subnormal! ¡Que eres retrasada mental!"

Los gritos del alcalde de Fontanar (Guadalajara) retumbaban en las paredes del edificio. El edil vociferaba insultos a una trabajadora, Silvia. Los partidos políticos de la oposición piden la dimisión de Víctor San Vidal, el alcalde de 32 años, tras la viralización del video en el que se le escucha gritar e insultar a una trabajadora de la Casa de la Juventud.

"¡Pero que me lo cuentes por partes! ¡Que me estas contando lo de por la mañana! ¡Lo de por la tarde. ¡Pues cuéntame eso! ¡Subnormal! ¡Que eres retrasada mental! ¡Eres tonta! ¡Te estás cargando tu sustento! ¡Que vas a ir a la p*** calle! ¡Eres la vergüenza de tu familia! ¡Que me lo cuentes cuanto antes! (...)", gritaba el alcalde de esta pequeña localidad castellanomanchega.

Tiempo después, el propio regidor pidió disculpas a través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram y se excusa en que sufre una situación de "estrés acumulado" y le han dado la baja.

"El pasado domingo 3 de marzo ocurrió un incidente en la Casa de la Juventud de Fontanar del que me arrepiento profunda y sinceramente (...) Inmediatamente le pedí perdón a la afectada, que me lo concedió y ahora lo pido también de forma pública a su familia y a la sociedad en general", se justifica en el comunicado.

Los vecinos aseguran que el alcalde no se encuentra en el pueblo desde que se viralizó el video en el que insultaba a una trabajadora. Muchos de ellos se niegan a hablar ante el micrófono.

"Somos todos trabajadores y por mucho que sea su jefe, su superior o lo que sea no merece ese tipo de contestaciones ni de comportamientos por muy mala que haya sido la situación o por muy mal que se haya hecho algún tipo de trabajo. Creo que no es la manera correcta de hacer las cosas ni de comunicársela a las personas", opina Ainhoa, habitante de Fontanar.

Para este viernes 8 de Marzo, a las 17.00 horas, se ha convocado una concentración en la Plaza de San Matías de la localidad para pedir la dimisión del alcalde. En el cartel de la convocatoria, donde no se menciona quién la convoca, si se puede leer: 'Silvia, no estás sola'.

PSOE y PP piden la dimisión del alcalde de Fontanar

La viralización del video en el que el alcalde de Fontanar Víctor San Vidal grita "subnormal, retrasada mental y tonta" a una trabajadora ha llevado a los políticos a solicitar la "inmediata" dimisión de San Vidal, que se encuentra de "baja temporal".

"Consideramos que el comportamiento exhibido, más si cabe por alguien que ostenta un cargo público, es inadmisible y va en contra de los principios éticos que deben regir en la Administración", añaden en un comunicado. Desde IU-Podemos también se ha solicitado una comisión de investigación para depurar responsabilidades.

Fiscalía abre una investigación

La Fiscalía de Castilla-La Mancha ha abierto diligencias de investigación por el vídeo en el que verbaliza insultos "absolutamente vejatorios y humillantes" hacia una trabajadora del Ayuntamiento al considerar que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de acoso laboral o de trato degradante.

"Estas conductas, que al parecer son reiteradas, son absolutamente rechazables en una sociedad democrática en la que el respeto y la igualdad son esenciales para la convivencia, más tratándose de un funcionario público respecto de una trabajadora", afirma en un comunicado.

