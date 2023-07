Alberto Núñez Feijóo: "Decir que no condenamos la violencia machista es otro engendro del miedo de un partido que se ve perdedor"

Cree el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo que "a todos le preocupan las pensiones". "En 2010 Zapatero congeló pensiones por primera vez y el PP encontró España a punto de ser intervenida. Siempre subió pensiones, nunca las congeló y la inexactitud fue que hubo años en que no se actualizaron conforme a IPC y hubo años por encima del IPC". El del PP ha querido aclarar así este extremo después de una entrevista en la que dio un dato que después él mismo corrigió. "He aceptado la inexactitud. No me gusta que se instale la mentira. Hay otro, el candidato del PSOE que no distingue verdad o mentira", subraya.

El compromiso de Feijóo es el de decirle a los pensionistas cuál es la situación del sistema de pensiones, hacer una previsión del aumento de los pensionistas y valorar el boom de natalidad de hace unos años que hará "que muchos seamos pensionistas dentro de unos pocos años". Tiene previsto sentarse con los agentes sociales y buscar la revalorización del IPC y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Cree que lo que ha planteado el PSOE sobre las pensiones establece una disposición final que dice que hay que revisar cada dos años el sistema de pensiones.Y si fuera el caso, incrementar cotizaciones a la Seguridad Social o rebajar las pensiones. "Hay tensiones en sostenibilidad de las pensiones a medio plazo y hay que evitarlo con un crecimiento de la economía".

¿Qué cualidades tiene Feijóo para ser presidente del Gobierno?

Cree que "la trazabilidad" del candidato es importante para llegar a la Moncloa. "Yo llevo 30 años haciendo una gestión de las cosas públicas, antes de cumplirlos ya tenía un alto cargo en Galicia", mantiene. Destaca que en su trayectoria ha gestionado la sanidad, el servicio de correos, los departamentos autonómicos y lleva 14 años gestionando Galicia. "He intentado siempre hacer las cosas bien", mantiene.

Apunta el líder del PP que en sus propósitos ha intentado unir a la sociedad y que los gallegos no se dividan y "sigan sintiéndose profundamente españoles". Considera que para ostentar la presidencia se necesita también experiencia: "En mi opinión mas que la que tiene el actual presidente".

Para Feijóo el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no tenía esa experiencia y decir eso "es una verdad objetiva". "Nunca había gestionado un euro publico".

El discurso de Feijóo en el 'cara a cara'

Le pidió a su equipo que le dijeran cuántas inexactitudes había cometido en el debate que mantuvo con Pedro Sánchez. "Creo que he dicho que la comunidad gallega es la que menos ha incrementado su deuda y se puede discutir si se mete a las comunidades forales, Euskadi y Navarra. Yo no hice esa especificidad. Yo no mentí ni miento y si alguna vez digo una cosa que no es correcta no es fruto de la mentira sino de la inexactitud".

Apunta que el director del CIS "miente a sabiendas y gestiona 14 millones de euros de dinero público". Anuncia que hará una auditoría y le devolverá el prestigio "a este instituto demoscópico que ha sido convertido por el 'sanchismo' en la banalización de las instituciones".

¿Se está lo suficientemente preparado para ser presidente del Gobierno de España?

Apunta el del PP que nunca se esta lo suficientemente preparado para ser presidente de un Gobierno y más cuando estamos hablamos de España, "una nación que fue capaz de convertir su lengua en la segunda mas hablada". Sin embargo, contando con su experiencia y su dedicación cree que tiene cierta posibilidad inicial de hacer las cosas bien. Como referentes políticos se queda con Adolfo Suarez, Felipe González y la modernización de Aznar y el hecho de salvar a España del rescate de Rajoy.

Apunta que de esos 4 políticos tan solo Adolfo Suarez nació en un pueblo, de Ávila, como él. Feijóo proviene de Los Peares (Orense) y cree que siendo de pueblo se ven las cosas distintas. "No se ve lo mismo cuando en tu pueblo te planteas que haya saneamiento y abastecimiento de agua o no haya capacidad de ver la televisión donde ninguno nacido en ciudad se plantea esos problemas".

Para el líder del PP arrastramos una visión demasiado radial de Madrid y nos hemos olvidado de la periferia. "La visión radial de las autovías comenzaron con González y las acabo Aznar. Hay cosas en las que pudimos haber cometido errores y sobre todo con el de la prioridad. "Apostaré por el Corredor Mediterráneo, que es una prioridad económica".

"Todo parece indicar que sacaremos más escaños que el PSOE"

Se muestra convencido de que podrá gobernar. "Todo parece indicar que sacaremos mas escaños que el PSOE. El otro candidato dice que ganará pero no se compromete a dejar gobernar si pierde las elecciones. La cuestión es si dejará gobernar al que gane, que ya anticipo que no". Pide el voto útil y un cambio político que puede llevarse a cabo con una única papeleta que es la del PP.

"Yo he planteado al PSOE antes de las elecciones autonómicas que gobernase la lista mas votada y la respuesta fue 'no'. No me responsabilice usted porque en Extremadura que empatamos a escaños no hemos cumplido compromiso que no ha firmado". "Ayer escuchamos a Sánchez decir que por supuesto pactará con Bildu y ERC, y yo digo por supuesto que no". "No concibo pactar con partidos cuyo objetivo es irse de España", añade.

¿Pretende el PP legitimar a Vox si gana las elecciones?

No cree que esté legitimando las posiciones de Vox por pactar con ellos. "Yo he leído a Abascal diciendo que hay violencia machista", afirma. "Después de 14 años como presidente de Galicia cada vez que había un asesinato en Galicia hacíamos un minuto de silencio". "Fuimos de las primeras comunidades en las que un letrado se presenta en casos de violencia machista con muertes y en la que los niños tuvieran las mismas posibilidades económicas desde la muerte de la madre". "Decir que no condenamos la violencia machista es otro engendro del miedo de un partido que se ve perdedor y necesita crear miedo a los ciudadanos", mantiene.

"¿Qué haría Sánchez sin Vox? Se quedaría sin campaña", afirma. "Es evidente que entre PSOE y Vox hay diferencias pero hay elementos coincidentes: quieren menos escaños para el PP y aunque Vox quiere gobernar con el PP no quiere que se le vote. Si suma voto PP voto Vox está en la franja del 47-49%, las mayorías absolutas de Aznar y Rajoy fueron con algo más del 44%. "Si concentráramos el voto tendríamos mayoría absoluta del centro derecha. Pero si no se concentra hay riesgo de volver al 'sanchismo'".