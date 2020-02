Agricultores de tabaco en Extremadura: "Ya no podemos vivir del tabaco, no nos salen las cuentas"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que se pondrá en marcha un 'Plan Integral de Reducción del Tabaquismo' que incluirá el cumplimiento de los espacios libres de humo, la equiparación de las nuevas formas de fumar a la regulación actual del tabaco y el aumento de la fiscalidad del tabaco (los impuestos especiales más el IVA).

El 80% de lo que pagan los fumadores son impuestos que se queda el Estado y el 20% restante se destina a los estanqueros y a los fabricantes. Una cajetilla que cuesta en un estanco cinco euros, de esos cinco euros, cuatro son impuestos, y del euro restante, 0,4 céntimos se los queda el estanquero y 0,6 céntimos van al fabricante, que a su vez tiene que pagar la materia prima a los productores, la logística, el transporte, etc...

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumentar el precio un 10% reduciría en un 4% el consumo entre clases medias y altas y se produciría un descenso del 5%. El 18% de los menores de 14 años no podrían acceder al tabaco.

En Espejo Público nos hemos ido a Extremadura, puesto que allí se produce el 80% del tabaco de España. Hemos hablado con los agricultores y nos cuentan que no les salen las cuentas y que además, les cuesta más producir que lo que les pagan por ello.

Un tabaquero de Extremadura: "17.000 familias vivimos del cultivo de tabaco en Extremadura. El tabaco es un producto un poco particular pero tenemos los mismos problemas que un agricultor, los costes de producción, los precios son insuficientes, la reforma de la PAC..." Comentan que ahora mismo por los costes y precios tan altos que tienen ya no pueden vivir solo del tabaco, "no nos salen las cuentas". En este momento, los costes de producción están a 2,57 euros y aseguran que pierden dinero.

Desde los campos de cultivo, el tabaco va directamente a las fábricas y en una de las que hemos visitado en Extremadura prácticamente el 100 por 100 de su producción va fuera de España.

También, hemos querido preguntar a Lola Aragonés, que regenta un estanco en Cabanilla del Campo (Guadalajara): "Como estanqueros el tema de la subida de impuestos no nos parece muy acertada porque el contrabando se va a beneficiar ya que se va a producir mayor incremento de las mafias. Se va a reducir la recaudación porque el nivel de ventas bajará porque buscarán el producto vía contrabando".

