Un agricultor explica los falsos mitos sobre el uso de la patata y desata las críticas

Juan Vicente es un agricultor cuyo testimonio sobre los distintos tipos de patatas se ha hecho viral y asegura que las patatas o son buenas o no pero no existe la tipología que a día de hoy nos venden en los supermercados. Niega que existan patatas de cocer, de hervir y de freír. "Cuando son las patatas buenas valen para todo", señala.

Estos son los distintos tipos de patata que existen según el esperto:

-Patata nueva: Cuenta el experto que la patata nueva se recoge antes de su propia maduración, son más pequeñas, la piel es más fina, se usa más agua y es ideal para la tortilla de patata.

- Semitardía: Se recoge en su tiempo de conserva y tiene todo tipo de uso

-Vieja: Se recolecta con un año de demora. Son ideales para cocer y para preparar purés y a veces se venden como nuevas

Juan Vicente se ha defendido de las acusaciones de quienes dicen que no tiene ni idea de patatas. "A los chefs que me han criticado me gustaría verlos en el campo trabajando con el dolor de espalda. Una patata nueva es la que va del campo a la mesa. Hay variedades más harinosas o menos, va en gustos", apunta.

"En España el 70% de la patata nueva se exporta. Es muy apreciada internacionalmente y muy buena en general. Francia anualmente nos envía más de medio millón de toneladas de patatas a España. El 95% de las patatas que se exportan a nuestro país las venden lavadas pero eso no significa que sean nuevas. Se encargan de vendernos lo que quieren que queramos comprar", asegura el agricultor.

Una patata nueva que a ti te da un agricultor con su tierra del campo a la mesa sirve para todo. Que te guste más o menos ya es otra cosa. Si pasa un mes y medio no es una patata nueva. Asegura que desde pequeño ha estado haciendo patatas con su padre y ahora no las hace es porque no son rentables.

Una patata nueva no es una patata lavada sino que tiene tierra, arena y si la frotas un poco con el dedo se va la piel, es papel de fumar. "Cuando ve la gente patata lavada y brillante se cree que son nuevas pero no siempre es así", destaca.

