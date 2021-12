La advertencia de una neumóloga: "Volvemos a dejar de atender a otros enfermos por pacientes Covid"

Laura Tomás es neumóloga y presidenta de la sociedad vasconavarra de patología respiratoria. Esta sanitaria compartía en cuenta de Twitter una reflexión sobre su guardia tratando pacientes Covid que se ha hecho viral generando multitud de reacciones. Contaba Laura que de12 pacientes ingresados en la UCI, 19 estaban sin vacunar. Destacaba que a la hora de darles un tratamiento ni uno solo le había dicho que no cuando les habían ofrecido Tocilizumab.

Asegura Laura que los trabajadores sanitarios llevan dos años dando el 200% y "la situación resulta frustrante" cuando se encuentran con no vacunados. "Lo que alegan los que no se vacunan no tienen ningún sentido", sostiene. "Era una reflexión postguarda en la que quería reflejar que si osan a rebatir al científico porque no se plantean lo mismo a la hora de poner un tratamiento".

Señala esta sanitaria que muchas veces ni siquiera preguntan ya al paciente por qué no se ha vacunado. "Ya no podemos entrar en el debate de qué hubiera pasado y ya no tenemos tiempo", afirma. Señala que una vez que se han recuperado algunos se arrepienten de no haberse vacunado pero otros siguen manteniendo su no a la vacuna. "No hay un perfil claro y hay chavales de 17 años pero también nos encontramos con gente de más de 70 que no se ha vacunado por alguna razón".

En su caso dos neumólogos están dedicados a esos 20 pacientes ingresados por Covid. Apunta que esos dos neumólogos dejarán de hacer una consulta para atender a esos pacientes que están de más. "El problema ahora no es que no podamos atender a la Covid, sino que tenemos que dejar de atender a otros enfermos", lamenta.

