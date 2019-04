Abren varias zanjas en la Majaloba pero sin resultados positivos

La familia de Marta del Castillo, el abuelo de esta, José Antonio Casanueva, y el padre de la menor, Antonio del Castillo, siguen al pie de cañón en la búsqueda que la policía esta realizando en la finca de La Majaloba, el lugar indicado por Miguel Carcaño como posible donde enterraron el jcuerpo de la joven sevillana.

"Se han abierto varias zanjas porque el georradar determinaba algunas anomalías en el subsuelo, pero no se ha encontrado nada. Solo los restos de una antigua construcción. Se han tapado y siguen con la búsqueda", ha declarado a Espejo Público el abuelo de Marta del Castillo. Las expectativas siguen intactas y todavía no se puede dar la búsqueda por terminada. El terreno es muy grande y la meteorología no está ayudando en nada. De momento, habrá que seguir esperando resultados.