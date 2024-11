El abogado del hermano de Pedro Sánchez niega que la plaza de coordinador de conservatorios se creara para él: "Ya existía y la había ocupado otra persona"

Tal y como señala Gonzalo Bans en Espejo Público, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, empezó a trabajar en la diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades en los conservatorios. Estuvo 6 años hasta que fue nombrado jefe de la oficina de artes escénicas.

En este cambio radican las sospechas de la UCO de la juez. A David Sánchez se le imputan delitos de tráfico de influencias y malversación. Según el diario La Razón, el nuevo puesto de David se modificó para no sacarlo a concurso y que él pudiera coger el puesto. También se evitó citar las nuevas retribuciones del hermano de Sánchez.

El letrado Emilio Cortés confirma que su cliente acaba de ser citado por la juez, porque "investigado ya lo estaba". Apunta que "estaba deseando que llegara ese momento y poder explicarse".

La juez ha reservado 30 minutos para la declaración pero mantiene el abogado que si la declaración luego se dilata no se cortará. "Su señoría mantendrá hasta que sea pertinente esa diligencia son 30 minutos elásticos. Si comparamos ese tiempo con el tenor del auto que notificaron "evidentemente nos hace pensar que el objeto de la investigación y la declaración de Sánchez tiene que ver con la convocatoria de la plaza".

"Esa plaza ya existía y otra persona la había ostentado"

Niega el letrado que se creara la plaza precisamente para él, la de coordinador de conservatorios. Explica que esa plaza ya existía y otra persona la había ostentado y la había abandonado, por lo que estaba en expectativa de ser cubierta. "La plaza era la de coordinador pero la primera era la del conservatorio de Badajoz y cuando la tiene Sánchez se pone en plural porque ya hay dos conservatorios en Badajoz".

Señal además que en el informe de la UCO no se dice nada de que Sánchez haya tenido que ver con la creación de la plaza. No entiende en qué ha podido él contribuir a la creación de la plaza. Al abogado no le consta que fuera una adjudicación directa de la plaza.

El lugar de residencia del hermano de Pedro Sánchez, en entredicho

Algunos medios han publicado que la residencia de David Sánchez estaba en Portugal. El abogado destaca que en esta causa antes de que la UCO informara existían unos informes de la agencia tributaria donde se dice que Sánchez Castejón no solo no ha cometido ninguna infracción de orden criminal ni administrativo. "Es una persona que recibe su sueldo en España y que tributa ante el fisco como no residente porque reside en Portugal en una localidad que está a 5 kilómetros del centro de Badajoz". No entiende que se siga insistiendo en este tema "cuando la agencia tributaria ya ha dicho que no hay ningún tipo de indicio de que se haya cometido ninguna irregularidad".

