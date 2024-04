El abogado de Daniel Sancho "se quedó dormido en el juicio e hizo preguntas de acusación más que de defensa"

Se cumple una semana desde que se iniciara el juicio de Daniel Sancho en Tailandia, acusado del crimen del cirujano colombiana Edwin Arrieta. Este viernes las sesiones han sido interrumpidas al ser allí un día festivo. Durante la jornada de hoy los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, tenían la oportunidad de visitar a su hijo en la cárcel de Koh Samui durante 3 horas y sin cristal de por medio. Sin embargo, tal y como ha corroborado el equipo de Antena 3 Noticias que se ha trasladado sobre el terreno, no han acudido a esta visita.

El equipo de Antena 3 Noticias ha recorrido los puntos de la isla tailandesa de Koh Panghan que frecuentó Daniel Sancho cuando se produjo el crimen. El joven estaba esperando al cirujano en un alojamiento de la isla. Un lugar muy frecuentado por los turistas que caen rendidos ante sus paradisiacas playas y su festival de la luna.

El pasado 21 de junio de 2023 las cámaras del supermercado grabaron a Sancho comprando cuchillos y material de limpieza. Unas imágenes que el Fiscal del caso pretende usar como prueba aunque la defensa dice que el español tenía pensado cocinar en la isla. Ese mismo día Daniel compró un kayak para deshacerse de los restos de Arrieta en el mar, el único delito que reconoce haber cometido.

"Los testimonios que se han escuchado en el juicio han sido sólidos y afectan negativamente a Sancho"

Ricardo Magaz, profesor de Fenomenología Criminal en la UNED, cree que los testimonios de los testigos han sido sólidos. Tanto la mujer que encontró los restos de Edwin Arrieta en el vertedero como la que declaró en Sancho tenía mucho interés en comprar el kayak a cualquier precio. Las otras dos dependientas, tanto la de la ferretería como del supermercado declararon que había comprado el cuchillo, la sierra, guantes y material de limpieza.

El fiscal del caso, señala el experto, "es muy mordaz y muy agresivo e irá con todo". Se da la circunstancia de que el propio Sancho puede interrogar a los testigos en el juicio. Según señala Magaz a Sancho se le ha visto un poco nervioso y sus padres han intentado tranquilizarle desde la tribuna. Durante algunas de las sesiones del juicio el acusado ha interrogado a los testigos.

"El juez ha amenazado a los asistentes del juicio con ir a la cárcel si cuentan algo de lo que allí se dice"

La periodista Elisa Beni mantiene que en este caso se están viendo las diferencias de los juicios donde la justicia es pública, en las democracias, y no lo es. "Aunque aquí un juicio se celebre a puerta cerrada a nadie se le ocurre con amenazar a las partes con prisión si cuentan lo que han oído. Se han hecho advertencias del juez de que si cuentan algo de lo que se ha dicho dentro pueden ser metidos en prisión. Que interrogue el acusado sería el equivalente al derecho de la última palabra en España y los abogados recomiendan que no se utilice", añade.

En el caso existen unos abogados españoles "que en realidad no están actuando en el juicio para nada", mantiene Beni. Apunta que Daniel Sancho tiene abogados de oficio en el juicio, no se han contratado otros y los españoles no pueden actuar en la sala. Destaca además que esta semana el abogado de oficio se durmió en el juicio, ha interrogado poco y algunas de las preguntas parecían más propias de una acusación que de una defensa.

El entorno de Sancho se ha quejado de los traductores durante las vistas. "El Fiscal lo que quiere es que se haga buena su acusación de asesinato. Quiere la pena de muerte o la cadena perpetua", subraya Magaz.