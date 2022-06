El abogado de 'el Cuco' cree que la jueza ha vinculado su juicio "con otro que nada tenía que ver"

El 'Cuco' (Francisco Javier García) ha pedido que se anule el juicio en el que ha sido condenado junto a su madre a dos años de cárcel por falso testimonio dentro de la causa del caso Marta del Castillo. El menor implicado en el caso y su madre piden además que se anule la indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta por los daños morales.

Agustín Martínez es el abogado del Cuco en esta causa. Señala que en la causa se presume la imparcialidad de los jueces pero "eso supone una gran responsabilidad de los magistrados que tienen que apartare de los litigantes y centrarse en el asunto". La magistrada vertió en el juicio afirmaciones que ven impropias y cree que ponían de relieve "una clara parcialidad en el sentido de vincular este juicio con otro que nada tenía que ver".

"Señoría se empeñó en que constaran las preguntas de Fiscalía y la acusación particular que carecían de sentido porque ellos ya habían reconocido los hechos"

"No guardaba relación con el crimen de Marta del Castillo, era un juicio por falso testimonio", afirma el abogado. "Ellos reconocen los hechos y entonces ya no hay nada que acreditar pero Señoría se empeñó en que constaran las preguntas de Fiscalía y la acusación particular que carecían de sentido partiendo de la premisa de que ellos ya habían reconocido los hechos", prosigue Martínez.

El abogado ve indiscutible que el dolor de lo spadres de Marta del Castillo no tiene precio pero añade que en la vista daba la sensación de que era un juicio instrumental y aquí el falso testimonio era lo de menos.

Mantiene que su cliente, el Cuco, nunca reconoció que había una tercera persona implicada en los hechos, lo que se reconoce es que él estuvo allí, en la casa donde se produjo el crimen. "A lo mejor si se hubiese planteado así en la denuncia el resultado hubiera sido completamente diferente. Esto no e trata de defender causas perdidas", mantiene.