Una abogada pide que no se haga bandera política de la ley del 'sólo sí es sí': "Tendrían que hablar con las víctimas"

Este martes se cumplen exactamente 4 meses desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí. Podemos dijo que no se produciría ninguna rebaja de condena pero por el momento ya van 722 rebajas y 74 excarcelados en 4 meses.

Los cinco agresores más temidos que se han beneficiado de esta ley son enumerados esta semana por el diario La Razón. Encabeza la lista el conocido como violador del portal de Valladolid. Le rebajaron la pena 2 años.

Controvertida también ha sido la rebaja de un año de cárcel para un pedófilo de bebés. Fue condenado en Castilla y León por distribuir vídeos de violaciones anales a pequeños de incluso 2 y 3 años. El asesino del niño de Lardero tenía una condena de 10 años por un delito de agresión sexual que ahora se ha quedado en 8.

El profesor de San Sebastián de los Reyes que pagaba a menores para que fueran a su casa y les dejara tocarlos ha pasado 7 años de cárcel a 1 en tiempo récord. Destaca también el condenado por la violación grupal a una estudiante de Matemáticas. En una fiesta en Galicia la drogaron y la agredieron. El "solo sí es sí" ha rebajado su condena 6 meses.

"Es frustrante ver que le regalan dos añitos al agresor para el que ha costado tanto conseguir una condena"

El primer caso de rebaja de condena lo tuvo un agresor sexual que violó a una mujer en Cambre, A Coruña, y al que rebajaron la pena en 2 años, de 6 años a 4. Cristina Martínez, abogada de la víctima, señala que después de la dificultad que entraña conseguir una condena "es un poco frustrante ver que le regalan dos añitos al agresor tanto para ella como para los que hemos estado a su lado".

Cree la abogada que la ley del 'solo sí es sí' no la pueden dejar así porque estamos viendo una sucesión de rebajas a agresores sexuales, "de hombres peligrosos que se van a quedar en la calle, la ley tiene un defecto y es imprescindible que se arregle", apunta.

"La ley sigue hablando de violencia e intimidación"

La abogada no cree que con este cambio no se vuelva al Código Penal de la época de La Manada porque cree que aún con la reforma la norma sigue hablando de violencia e intimidación, dos circunstancias que anulan el consentimiento de la víctima. "La reforma suprime el tipo de abuso, habla de agresión sexual con violencia o intimidación o sin ella. Hablamos de una relación sexual no consentida que es lo que importa, al margen que la palabra consentimiento aparezca como tal o de otra forma".

A la abogada le parece muy triste que se esté politizando tanto este tema. "Cuando te enfrentas a una mujer o una niña que ha sido violada es... de verdad, tendrían que hablar con las victimas más y con las que llevamos en el feminismo casi desde que tenemos uso de razón. Que dejen de hacer esto una bandera política de un lado y de otro, no me quiero posicionar en ese sentido. Me parece lamentable cuando los oigo".