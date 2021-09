Abandona su casa en La Palma por el avance del volcán: "No estás preparada para ver toda tu vida sepultada bajo la lava"

Sofía no sabe aún que va a pasar con su casa de toda una vida. Fue desalojada este lunes ante el avance de la colada de lava del volcán que ha entrado en erupción en La Palma (Canarias). Hoy ha vuelto a echar un vistazo a su vivienda. La nueva boca está cerca de la casa. esta misma mañana ha podido entrar y ver que todo está bien pero no sabe si la casa seguirá en pie mucho tiempo.

Ella y su familia llevaban días advertidos de que tendrían que salir de la casa de un momento a otro, por lo que tenían ya preparada la salida. Sin embargo, la evacuación fue muy inminente. Estaban tranquilos y no pensaban que la lava fuera a llegar a su zona. "En un momento determinado Protección Civil nos llamó por megafonía para evacuar la zona. Al mismo tiempo un furgón de la Guardia Civil nos decía que saliéramos en el momento", señala.

Salieron de casa de un momento a otro y ni si quiera les dio tiempo a coger enseres como el cargador del móvil, relata. "No entendíamos por qué la salida era tan inminente pero se había abierto una boca justo antes de la carretera".

Hubo "mucho nerviosismo" porque no sabían qué iban a encontrar cuando esto terminara. "Es una situación caótica y dantesca", lamenta. Si la lava pasa por encima no van a poder reconstruir nada del terreno. "No estamos preparados para perder toda nuestra vida sepultada bajo la lava", lamenta Sofía.

En este momento desconoce cuando podrán volver a la zona, si los gases les van a afectar o se abrirá alguna boca nueva. "Estamos muy cerca del volcán así que es una incertidumbre total y absoluta