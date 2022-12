"Nos obligaban a rajar los envases y rociarlos con lejía"

Cuando los supermercados cierran, muchas personas se agolpan a las puertas de entrada de almacenes para rebuscar en la comida que tiran algo que llevarse a la boca. Se trata de una práctica cada vez más extendida en nuestro país. Se trata de productos que se encuentran a punto de caducar, pero que ya no pueden salir a la venta.

Sin embargo, en muchas de estas superficies se quiere evitar que estas personas se agolpen en las puertas y, antes de sacar la comida a la calle, los responsables piden a los trabajadores que rajen los envases y los rocíen con lejía para que nadie los aproveche.

Pilar, una trabajadora de supermercado, ha confirmado este hecho a Espejo Público, "se nos partía el corazón, pero nuestros jefes decían que teníamos que rociarlos con lejía para que no se produjeran peleas en la puerta". Mucha de la comida que se tiraba estaba en perfecto estado aunque había caducado o estaba a punto de caducar. "Nos ofrecimos a llevar la comida a Cáritas, pero nos decían nuestros jefes que no, que no lo querían".