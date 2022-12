Un niño de 11 años, separado de sus padres por un deshaucio, pide volver con ellos

Juan tiene once años y vive en Parla. Debería vivir con sus padres como cualquier crio de su edad pero no es así. A sus padres, en paro, les han echado de su casa en uno de tantos deshaucios que desgraciadamente son cada vez más comunes en nuestro país. Juan se quedó en casa de una vecina solidaria, pero no se resigna. Juan ha llamado a Espejo Público para denunciar su caso, el drama que vive su familia.

La madre de Juan se llama Rocío, tiene 34 años y hace tres se quedó ciega. Su marido, Alex, de 38, ha perdido el trabajo y ahora mismo se encuentran viviendo en la calle. Les han echado de su vivienda. Tenían una deuda de 1.500 euros, y al no poder hacer frente a este pago les desahuciaron. Rocío , antes de quedarse ciega, trabajaba en bares, mercados e inmobiliarias y su marido que es escultor y habla siete idiomas trabajaba como encofrador, pero también perdió su trabajo. "Solo queremos un trabajo y ayuda para poder recuperar nuestra vida de familia como antes, solo eso", se lamenta en los micrófonos de Espejo Rocío.