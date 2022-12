Moratinos: "Nicolás era un personaje un tanto raro, extraño y poco fiable"

"Conocí a esta persona porque me abordó el día de la coronación, de la Entronación del rey Felipe VI. Creía que todos aquellos que asistíamos a la Entronización pues éramos unas personas con unas características y unos criterios", asegura a Espejo Público el exministro Moratinos. Según su relato, "este chico conocía un poco lo que son las claves generales de este mundo político-mediático en el que nos movemos. Era un chico muy espabilado, demasiado interesado en impulsar una serie de cosas pero, al cabo de dos conversaciones, comprendí inmediatamente que era un personaje un tanto extraño".

Miguel Ángel Moratinos reconoce que almorzó con él. "Insistió, a través de muchos correos, en invitarme a comer y yo, como soy generoso, acepté su almuerzo. Allí me comentó cuál había sido su perfil, me dijo que quería conseguir contactos, que apoyaba mi política y mi compromiso con Guinea Ecuatorial, y eso fue. No se habló en absoluto ni de negocios, de ninguna iniciativa, ni de nada de nada que se pueda comparar. Era un personaje un tanto raro, extraño y poco fiable y ya le pedí que nos dejara de molestar".