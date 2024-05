Las monjas de Belorado que pueden terminar como herejes: "Solo ha firmado una monja, no sabemos si el resto están de acuerdo"

Estas monjas clarisas se arriesgan ahora a ser declaradas herejes. Acusan al Arzobispado de Burgos de impedir la venta de un convento para sufragar la compra de un Monasterio. Y han decidido abandonar la Iglesia católica para pasar a la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas, excomulgado en 2019 por ordenarse a sí mismo obispo y fundador de la llamada ‘Pía Unión del Apóstol San Pablo’, considera una secta según la iglesia católica. Pero la polémica no acaba aquí, las religiosas de la orden de Hermanas Pobres de Santa Clara, han presentado una carta donde reniegan del Papa Francisco y de todos sus predecesores hasta Pío XII, fallecido en 1958.

¿Qué está pasando?

La otra parte implicada, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en una entrevista en Espejo Público ha explicado que se han juntado varios factores: “en primer lugar se trata de unas religiosas que quieren salirse de la iglesia católica. Es un tema que hay que explorar en caso de que todas las monjas quieran abandonar la iglesia católica y someterse a la jurisdicción de Pablo de Rojas”. Pero añade que hay otro motivo: “parece ser que también se trata de un tema inmobiliario con unas propiedades. Nosotros no tenemos ningún problema con las propiedades, cada institución de la iglesia tiene sus propias propiedades y aquí el arzobispado ni entra ni sale”.

¿Quién está frenando la venta de los inmuebles?

Todo apunta a que el origen del conflicto está en la compra y venta de unos inmuebles. ¿Tiene la Santa Sede que dar el visto bueno para poder hacer esta venta? “Efectivamente, cuando pasa de un cierto precio, es la Santa Sede la que tiene que dar el visto bueno y suele pedir el voto del obispo del lugar. En este caso, es una propiedad que depende de Bilbao y hay que pedir el voto al arzobispado de Bilbao y no se ha pedido. La cuestión es la siguiente: se trata de una venta entre un monasterio de Orduña que es de las clarisas de Vitoria que quieren comprar las clarisas de Belorado. Y ahí el arzobispado ni entra ni sale”, explica Iceta.

¿Quién es Pablo de Rojas?

“Pablo de Rojas está fuera de la iglesia católica. Es una persona que no pertenece a la iglesia católica. Yo la noticia que tengo es que Sor Isabel dice que todas las monjas están de acuerdo en abandonar la iglesia católica, pero solo aparece su firma, la de ninguna monja más. Me gustaría conocer si efectivamente esa firma está respaldada por las otras 15 monjas. Hoy por hoy, no me consta”, cuenta el arzobispo.

¿Pueden excomulgarlas?

¿Qué va a hacer ahora la iglesia? Mario explica que "nosotros lo que primero tenemos que hacer es hablar con ellas, ver qué está pasando. Ahora no se trata de tomar medidas sin haber hablado antes con ellas. Esto ha pasado de repente, nadie nos había avisado. Nos ha cogido a todos de sorpresa. Yo he llamado varias veces a Sor Isabel y no me coge el teléfono".