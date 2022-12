"Miguel Ricart tiene derecho a estar toda la vida en la cárcel"

"Fue rapto, violación, ensañamiento y muerte y no hay derecho a que salga porque es un criminal muy grande", así habla Rosa Folch, madre de Desiree, una de las niñas de Alcásser asesinadas por Miguel Ricart y Antonio Anglés.

Ricart, que hoy cuenta con 44 años de edad y cumple condena de 170 años de prisión por este triple crimen que sobrecogió a toda España, podrá salir de prisión tras la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de "tumbar" la doctrina Parot.

"Mi abogado me ha dicho que vamos a hacer todo lo posible para que no le saquen de la cárcel y le pido al ministro de Justicia que se lean la sentencia de lo que este sinvergüenza hizo. No me explico por qué han hecho esto. Tiene derecho a estar toda la vida en la cárcel", denuncia Rosa Folch.

Hace unos años un juzgado de vigilancia penitenciaria calificó a Ricart como una persona que sufría una grave alteración de la personalidad, antisocial y con claras posibilidades de reincidir. "Supone un patente riesgo para volver a la sociedad", legaba a decir el escrito.

Ahora, Miguel Ricart ya ha cumplido su sentencia si no se le aplica la doctrina Parot y podrá salir de la cárcel si así lo solicita al tribunal de Estrasburgo.