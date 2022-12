Miguel Cazorla: "Si no recuperamos la confianza, estamos muertos"

Miguel Cazorla es uno de los agricultores investigados y señalados directamente por el Gobierno alemán como responsable de la intoxicación por la bacteria E.coli . "Se nos ha acusado injustamente de asesinar a personas. Es increíble que la irresponsablidad de una senadora pueda llevar a la ruina a todo un país", asegura.

Miguel se ha lamentado amargamante de la lentitud en nuestros protocolos de actuación, "igual hay que revisarlos", afirma. "Tengo entre 50 y 60 empleados y, cuando les dije que no podíamos seguir recolectando porque los clientes no los querían, se echaron a llorar. Ahora comienza nuestro calvario, porque ahora lo que necesitamos urgentemente es recuperar la confianza del consumidor español e internacional, si no es así estamos todos muertos".

Según los análisis químicos que ha realizado el laboratorio alemán, la cepa de E.coli no está en los pepinos, "lo sorprendente es que todos los casos provienen de Alemania. Blanco y en botella, creo que se debe empezar a investigar por ahí. No se puede echar balones fuera ni inculpar a un país de haber asesinado a gente, lo sentimos, pero no hemos sido nosotros", afirma Cazorla con rotundidad.

"Pido que el Gobierno emprenda una campaña de internacional para recuperar la confianza en todo este sector y también se lo pido a los españoles. Mi familia está todo el día comiendo pepinos y hortalizas de nuestras huertas y están como robles", sentencia.